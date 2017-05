Lammertink: 'Hele dag in de zege geloofd' (VIDEO)

Maurits Lammertink boekte in de vierde etappe van de Baloise Belgium Tour zijn eerste overwinning van het seizoen. De Nederlander rondde in Ans een ontsnapping van bijna 150 kilometer succesvol af.

Lammertink had er van bij het begin een goed oog in. "Ik heb de hele dag in de zege geloofd", klinkt het. "Toen er op het bordje van de ardoisier vijf minuten verscheen, wist ik dat we de vlucht tot een goed einde konden brengen."



Het beslissende moment was de versnelling van Jens Keukeleire op 35 kilometer van het einde. "Het peloton kwam snel terug en door die inspanning bleven we voorin nog met vijf over. Door de warmte zaten veel jongens op hun tandvlees. Met vijf hebben we de handen in elkaar geslapen."



Op de Saint-Nicolas heb ik gepokerd, maar op een klein knikje in de slotfase heb ik mijn beslissende demarrage geplaatst. Die jongen van Trek (Guerreiro, red.) ging mee in mijn wiel en wou niet overnemen, maar ik ben gewoon blijven rijden. Ik voelde me zeker van de zege."



In 2016 schreef Lammertink de eindzege in de Ronde van Luxemburg op zijn naam, maar zijn overwinning in de Baloise Belgium Tour plaatst hij op hetzelfde niveau. "Voor mij is elke zege gewoon belangrijk", lacht de 26-jarige ploegmaat van Tony Martin. "De Baloise Belgium Tour is geen kleine koers, hé. Na een rustperiode is het goed om met een zege aan te knopen."