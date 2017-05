Vluchters beloond: Lammertink de rit, Cavagna de leiderstrui (VIDEO)

De Nederlander Maurits Lammertink heeft de vierde etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Nederlander rondde een lange vlucht succesvol af. De Fransman Rémi Cavagna wordt de nieuwe leider.

De vierde etappe in de Baloise Belgium Tour met start en aankomst in Ans schotelde de renners een mini-versie van Luik-Bastenaken-Luik voor. Over een afstand van 167 kilometer moesten er tien hellingen bedwongen worden.





VLUCHT VAN TWAALF



Na de eerste helling van de dag kwam een vroege vlucht met twaalf renners tot stand: Rémi Cavagna en Petr Vakoc (Quick Step Floors), Jürgen Roelandts (Lotto-Soudal), Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo), Maurits Lammertink en Rein Taaramae (Katusha), Jens Keukeleire (Team Belgium), Mark Christian (Aqua Blue Sport), Antoine Duschesne (Direct Energie), Oscar Riesebeek (Roompot), Vincent Baestaens (Telenet-Fidea) en Philipp Walsleben (Beobank-Corendon).



De groep verzamelde een maximale voorsprong van vijf minuten en werd op de Thier de Forges onder impuls van Jens Keukeleire gereduceerd tot vijf. Naast Keukeleire glipten ook Cavagna, Lammertink, Guerreiro en Christian mee.



In het peloton bepaalde Lotto-Soudal het tempo voor Tiesj Benoot, maar het was andermaal Philippe Gilbert die op de Roche aux Faucons het vuur aan de lont stak. De Belgische kampioen kreeg Benoot, Vanendert, Bakelants, Naesen en Martin mee. Het zestal kwam te laat om nog mee te strijden voor de dagzege. Leider Wout Van Aert kon het tempo van Gilbert niet volgen en verloor aan de finish meer dan een minuut op de winnaar, Maurits Lammertink.





BESLISSENDE PRIK VAN LAMMERTINK



Eén demarrage van de Nederlander in de finale was voldoende om het verschil te maken. De Portugees Guerreiro ging nog mee in zijn wiel, maar moest aan de streep het hoofd buigen voor de renner van Katusha. Op een handvol seconden won Keukeleire de sprint voor de derde plaats van Cavagna.





De Fransman houdt aan zijn inspanning de leiderstrui over. In het algemeen klassement heeft hij één seconde voorsprong op Keukeleire. Martin en Gilbert volgen op respectievelijk 5 en 14 seconden. De rode trui in het puntenklassement is voor Martin, Kenneth Vanbilsen blijft het strijdlustklassement aanvoeren.