Baloise Belgium Tour: Ans-Ans

De Baloise Belgium Tour trekt vandaag naar de Ardennen voor de vierde etappe met start en aankomst in Ans. Een mini-versie van Luik-Bastenaken-Luik. Houdt Wout Van Aert stand of neemt Philippe Gilbert de leiding opnieuw over?

De renners starten om 12u30 in Ans en krijgen over een afstand van 167 kilometer negen hellingen te verteren. Staan onder andere op het menu: de Côte de Saint-Nicolas, Côte de la Roche aux Faucons en La Redoute. In vergelijking met Luik-Bastenaken-Luik ligt de finish iets verder, aan het gemeentehuis in Ans, waardoor de laatste helling op vijf kilometer van de streep ligt.



"Op deze manier willen we de aanvalslust stimuleren en belonen", zegt organisator Rob Discart. Denk maar aan de zege van Niki Terpstra in het verleden toen het peloton in volle finale nog over de Muur van Hoei moest.



Vandaag wordt het uitkijken naar de waardehoudingen tussen de favorieten. Kan Wout Van Aert standhouden in een zware Ardennenrit? "Met 77 kilo is mijn gewicht geen voordeel, maar mijn concurrenten zijn ook niet allemaal lichtgewichten", blikte de wereldkampioen veldrijden vooruit. "Maar het parcours is wel op maat van Gilbert gesneden." Met Van Aert, Martin, Gilbert, Chavanel, Benoot en Naesen staan alle favorieten nog binnen een tijdsbestek van 41 seconden.