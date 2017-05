Van Aert: 'Ga vol voor het eindklassement' (VIDEO)

Geen bisnummer voor Wout Van Aert in Beveren. Na winst in de proloog van vorig jaar werd de wereldkampioen veldrijden vrijdag derde. In het algemeen klassement neemt hij wel de leiding over van Philippe Gilbert.

Of hij teleurgesteld was dat hij niet had gewonnen? "Het had leuk geweest om te winnen én de leiderstrui te nemen, maar een verschil van dertien seconden is toch heel veel op zo'n korte tijdrit. Ik ben dan ook heel tevreden met dit resultaat. Na drie dagen aan de leiding staan in de Baloise Belgium Tour, is toch nog iets anders dan in de eerste etappe de leiderstrui veroveren."





In het algemeen klassement heeft Van Aert tien seconden voorsprong op Tony Martin en negentien op Philippe Gilbert, zijn voornaamste concurrenten met het oog op de eindzege. "Ik ga vol voor het eindklassement, maar besef dat het niet makkelijk zal zijn om in de etappes van zaterdag en zondag stand te houden. De Ardennenrit is op maat van Gilbert gesneden en de rit naar Tongeren is ook verraderlijk. Met 77 kilogram ben ik ook niet in het voordeel, gelukkig zijn mijn concurrenten ook niet meteen lichtgewichten."





Een verkenning van de rit met start en aankomst in Ans heeft Van Aert niet gedaan. "Daar had ik jammer genoeg geen tijd voor, maar over de meeste wegen heb ik in het verleden al wel gereden. Alleen de finale is nog onbekend terrein. Voor het gevoel mag dat trouwens geen probleem zijn. In de Ronde van Noorwegen stonden er een aantal etappes op het menu die zo in de Ardennen passen."