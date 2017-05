Brändle: 'Eén van mijn beste tijdritten ooit'

Matthias Brändle heeft voor de tweede keer in drie jaar een tijdrit in de Baloise Belgium Tour op zijn naam geschreven. De Oostenrijker haalde het met ruim verschil voor Tony Martin en Wout Van Aert.

In 2015 won Brändle de proloog in Bornem voor Rohan Dennis en Gaetan Bille, vrijdag liet hij in Beveren de wereldkampioen tijdrijden en de wereldkampioen veldrijden achter zich.





"Deze tijdrit was een belangrijk doel voor mij", sprak de Oostenrijker. "Hier had ik meer mijn zinnen op gezet dan op een goed eindklassement. Na een hoogtestage van 16 dagen in Spanje heb ik het gevoel dat ik daar nog niet de benen voor heb."





Op zijn prestatie in de tijdrit had die stage alvast geen invloed. Brändle haspelde de 13,4 kilometer af aan een gemiddelde van 51,3 km/uur. "Ik voelde veel power in mijn benen. Dit moet één van de beste tijdritten zijn die ik ooit gereden heb."





"Of ik verrast ben met de prestatie van Wout Van Aert. Niet meteen. Tijdens de winter pik ik regelmatig wel eens een veldrit mee op tv. Ik wist dus al wel dat hij een straffe coureur was."