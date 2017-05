Brändle wint met overmacht de tijdrit, Van Aert is de nieuwe leider (VIDEO)

Matthias Brändle heeft in Beveren de derde etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Oostenrijker zette in een tijdrit over 13,4 kilometer de snelste tijd neer. Wout Van Aert neemt in het algemeen klassement de leiding over van Philippe Gilbert.

In de derde etappe van de Baloise Belgium Tour kregen de renners in Beveren een individuele tijdrit over 13,4 kilometer voor de wielen geschoven. Veldrijder Jens Adams zette al snel een eerste richttijd neer en breide daarmee een vervolg aan de sterke prestaties van collega-crossers Mathieu Van der Poel en Wout Van Aert in de tweede etappe. De renner van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice verscheen met een lekke band op het podium, maar dook aan de finish een halve minuut onder de tijd van Niki Terpstra. Goed voor een eindtijd van 16:25.





BRÄNDLE ZET DE TOON



Een pak renners beet de tanden stuk op de tijd van Adams. Hij zou uiteindelijk 16de worden. Het was Jürgen Roelandts die Adams na een klein uurtje van de troon stootte. De renner van Lotto-Soudal kon echter niet lang genieten van zijn leidersplaats. Matthias Brändle dook als eerste onder de zestien minuten: 15:40. Goed voor een gemiddelde van 51,32 km/uur. .



De Oostenrijker won in 2015 de proloog van de Baloise Belgium Tour en leek lange tijd een bisnummer op Belgische bodem op te voeren. Het was wachten op het kransje met favorieten om de tijd van Brändle in te schatten.



Yves Lampaert? De hardrijder van Quick Step Floors gaf een halve minuut toe en moest zelfs zijn jonge Franse ploegmaat Rémi Cavagna (5de) laten voorgaan. Wereldkampioen Tony Martin? De Duitser lag halfweg al twaalf seconden achter en kon in het tweede deel van de tijdrit geen tijd meer goed maken. Wout Van Aert dan? De wereldkampioen veldrijden had vorig jaar in Beveren al een straf nummer opgevoerd door in de proloog iedereen het nakijken te geven, maar ook hij beet in het zand. Bisnummer voor Brändle dus.

VAN AERT WORDT LEIDER



VAN AERT WORDT LEIDER



Martin en Van Aert hielden gelijke tred en strandden op veertien seconden van de voormalige houder van het werelduurrecord. In het algemeen klassement neemt Van Aert de leiding over van Philippe Gilbert. Martin en Brändle volgen op respectievelijk 10 en 11 seconden. Gilbert, elfde in de rituitslag, staat vierde op 19 seconden. In het puntenklassement is Van Aert leider voor Bryan Coquard en Martin.