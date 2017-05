Dumoulin: 'Ik hoop dat Nibali en Quintana podiumplaats verliezen'

Rozetruidrager Tom Dumoulin werd stevig bestookt in de achttiende rit, maar plooide niet onder de aanvallen van Nairo Quintana en Vincenzo Nibali. Wel ziet hij Thibaut Pinot en enkele andere renners naderen in het klassement. "Ik snap niet dat Nairo en Vincenzo niet meedraaiden op het eind", zei hij. "Ze verliezen tijd, hun podium komt ook in gevaar."

Quintana trok op 57,5 km van het eind in de aanval, maar Dumoulin doorstond de test met glans. Op het eind kregen we een nog een steekspel tussen de drie tenoren en was het Dumoulin die met gemak opnieuw de aanvallen doorstond en zelf even voorop ging rijden om te tonen dat hij alles onder controle had. Op het eind kregen we nog een tactisch steekspel tussen de drie tenoren die de andere klassementsrenners lieten rijden. Dumoulin wilde wel, maar kreeg geen steun van Nibali en Quintana.



"Waarom reed je niet mee", vroeg hij voor de camera's tijdens de cooling down aan Quintana die niet reageerde. Een onderkoelde sfeer en na afloop haalde Dumoulin fel uit naar de twee anderen. "Ik voelde me goed vandaag, ik heb geen tijd verloren op Nibali en Quintana, wel op de andere klassementsrenners. Ik vond het een vreemde tactiek dat ze hen lieten rijden, dat ze niet mee wilden draaien in de achtervolging. Hun podium komt nu ook in het gevaar, want Pinot kan echt een stukje tijdrijden. Zo koersen, ik snap het niet, ik hoop dat ze hun podium verliezen."



Dumoulin weet dat hij donderdag een mentaal tikje uitdeelde aan de nummer twee en drie die hem niet wisten te droppen bergop. "Ze wilden me duidelijk het leven zuur maken vandaag en dat is ze niet gelukt", zei hij nog.



"Ik was sterk, misschien wel sterker dan hen. Natuurlijk moest ik diep gaan om Quintana en Nibali terug te nemen op die derde klim, maar het is gelukt. En op die slotklim wilde ik wel even de puntjes op de i zetten, tonen dat ik er ook nog ben na hun aanvallen en ging ik zelf even op kop rijden. Maar ik heb nog geen gewonnen spel", bleef hij met de voetjes op de grond. "Ik heb die ervaring van de Vuelta, ik weet dat het snel voorbij kan zijn en dat houd ik in het achterhoofd. Ik blijf er voor vechten."