Van der Poel: 'Euforischer dan in de cross'

Het was een straffe stoot die Mathieu Van der Poel donderdag uithaalde in Moorslede. De veldrijder van Beobank-Corendon haalde het in de sprint met ruim verschil van Philippe Gilbert en Wout Van Aert. "Dat ik Gilbert kan kloppen, verbaast me toch wel een beetje."

Van der Poel had vooraf zijn zinnen gezet op de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour. "Ik wist dat ik op deze omloop na zo'n lastige finale wel een kans maakte om de rit te winnen. Dat ik Philippe Gilbert in de sprint kan kloppen, is misschien een beetje onverwacht. Daar verbaas ik mezelf toch mee. Phil was de sterkste sprinter in de kopgroep. Al had ik tegen Walsleben al gezegd dat ik me vandaag heel goed voelde."





In de laatste kilometers werd het nog heel spannend toen het peloton naderde tot op een handvol seconden. "Ik had niet verwacht dat ze nog zo dicht zouden komen. We reden draaiden voorin nog goed rond. Het was uiteindelijk een hele mooie sprint", glunderde Van der Poel. "Een beetje hectisch en moeilijk om jezelf te positioneren. Of dit nu mooier is dan het winnen van een veldrit? Als je wint in een cross is het gewoon minder euforisch."





"Of ik nu spijt heb dat ik na vandaag stop (Van der Poel sprak met de organisatie af dat hij vrijdag mocht afstappen om zondag te starten in de wereldbeker mountainbike in Albstadt, red.) ? Neen, het is zondag voor mij een unieke kans om mezelf te tonen in het mountainbiken, maar het is mooi dat ik hier toch nog een ritje heb kunnen meepikken."