Van der Poel klopt Gilbert en Van Aert na waanzinnige finale (+VIDEO)

Mathieu Van der Poel heeft de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. Na een fantastische finale was de Nederlander in een kopgroep van dertien sneller dan Philippe Gilbert en Wout Van Aert. Gilbert neemt de leiderstrui over van Bryan Coquard.

De renners keerden in de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour de Belgische kust de rug toe en trokken dwars door West-Vlaanderen richting Moorslede. Waar de renners woensdag nog ruim een halfuur moesten knokken om weg te geraken, kreeg de vroege vlucht vandaag al na 500 meter vorm.



VANBILSEN SPROKKELT GROENE PUNTEN



Kenneth Vanbilsen (Cofidis) en Brian Vangoethem (Roompot) hadden na hun inspanning van gisteren duidelijk de smaak te pakken en kregen het gezelschap van twee jongens van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice: Rob Leemans en Alexander Geuens. Het kwartet verzamelde een maximale voorsprong van vijf minuten. Vanbilsen sprokkelde onderweg nog 27 punten voor het Primus Strijdlustklassement en deed daarmee een uitstekende zaak met het oog op de eindzege.



Het gezapige voorspel kreeg in de finale een spetterend slot. In de heuvelzone stak Philippe Gilbert op de beklimming van de Kemmelberg het vuur aan de lont. Onder impuls van de Belgische kampioen scheurde het peloton in verschillende stukken en vormde er zich een aantrekkelijke kopgroep met dertien renners.



De namen van de dertien: Philippe Gilbert, Julien Vermote, Tiesj Benoot, Jelle Vanendert, Tony Martin, Oliver Naesen, Maarten Wynants, Wout Van Aert, Florian Sénéchal, Olivier Pardini, Benjamin Declercq, Mathieu Van der Poel, Philipp Walsleben.



Het groepje der favorieten verzamelde al snel een 'comfortabele' voorsprong van meer dan een minuut. De verwachte sprint en een mogelijk bisnummer van Bryan Coquard in Moorslede leek van de baan, al kregen we als toetje nog een waanzinnig slot. Nadat in het peloton verschillende ploegen de handen in elkaar sloegen, smolt de voorsprong van de leiders als sneeuw voor de zon.



Hun inspanningen waren een maat voor niets. Het secondenspel werd beslecht in het voordeel van de groep der favorieten. Wout Van Aert zette van ver aan, maar de wereldkampioen veldrijden werd al snel geremonteerd door Mathieu Van der Poel. Met een machtige sprint snelde de Nederlander naar winst. Philippe Gilbert strandde in zijn wiel, Van Aert mocht als derde mee op het podium.



RODE LEIDERSTRUI VOOR GILBERT



In het algemeen klassement neemt Gilbert de rode leiderstrui over van Bryan Coquard. Hij heeft een voorsprong van zes seconden op Van Aert en acht op Naesen. Tony Martin is achtste op 16 seconden.