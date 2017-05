Coquard slaat dubbelslag in Knokke-Heist (VIDEO)

Video

Bryan Coquard heeft op De Wandelaar in Knokke-Heist de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Fransman haalde het voor Jens Debusschere en Daniel McLay. Coquard is ook de eerste leider in het algemeen klassement.

Onder massale belangstelling vertrokken de renners in Lochristi voor de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour van Lochristi naar Knokke-Heist. Ondanks de zomerse temperaturen trok het peloton meteen de gashendel open. Het resultaat: een gemiddelde snelheid van 55 kilometer in het eerste halfuur.



Na de passage van het eerste Primus Checkpoint - gewonnen door een actief koersende Belgisch kampioen Philippe Gilbert - ging in het peloton de voet van het gaspedaal en vormde zich de vlucht van de dag. Vijf renners verzamelden al snel een voorsprong van vier minuten. De helden van de dag: Lasse Norman Hansen (Aqua-Blue Sport), Kenneth Vanbilsen (Cofidis), Ludwig De Winter (Veranclassic), Brian Van Goethem (Roompot-Nederlandse Loterij) en Timothy Stevens (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice).



SPEKTAKEL IN GOUDEN KILOMETER



In het peloton hielden de troepen van Quick Step de voorsprong onder controle. De Gouden Kilometer op twintig kilometer van de streep stak het vuur opnieuw aan de lont. De Deen Hansen sprokkelde - als laatste overlever van de vroege vlucht - nog negen bonificatieseconden bij elkaar, maar daarachter gooiden opnieuw Gilbert en Oliver Naesen hun troeven op tafel. Beiden verzamelden twee seconden.



Een groepje met Sylvain Chavanel en Tim Declercq probeerden in de slotfase de verwachte massasprint nog te ontlopen. De inspanning was tevergeefs. Lotto-Soudal bereidde minutieus de sprint voor Jens Debusschere voor, maar het was Bryan Coquard die op De Wandelaar over het meeste power in de benen beschikte. De Fransman is automatisch de eerste leider. Door een valpartij in de laatste rechte lijn sprintte slechts een beperkte groep voor de winst.



PRIMUS-GROEN VOOR VANBILSEN



Vanbilsen houdt aan zijn ontsnapping de groene leiderstrui in het Primus Strijdlustklassement over. Hij verzamelde twee punten meer dan de Deen Hansen. Dinsdag rijden de renners van Knokke-Heist naar Moorslede.