Huffman pakt tweede ritzege, eindoverwinning voor Bennett

Evan Huffman (Rally Cycling) heeft zijn tweede ritzege beet in de Ronde van Californië. De eindzege gaat naar de Nieuw-Zeelander George Bennett van LottoNL-Jumbo. Voor Bennett is het zijn eerste profzege.

Het peloton kreeg in de slotrit een verraderlijke etappe voorgeschoteld, met start op Mountain High, een snelle afdaling en vervolgens onderweg nog drie beklimmingen, twee van tweede en één van derde categorie, waarvan de laatste op zo'n 40 km van het eind lag.



Een kopgroep van vijf kreeg al vroeg in de wedstrijd vorm met Evan Huffman (Rally Cycling), David Lopez (Team Sky), Nicolas Edet (Cofids), Rob Britton (Rally Cycling) en Lachlan Morton (Dimension Data). In het peloton was de organisatie een beetje zoek, vooral na de slotklim. Er ontstond een kleine achtervolgende groep van zo'n 25 renners, van de sprinters bleven enkel John Degenkolb (Trek-Segafredo) en Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) over. Alexander Kristoff bengelde een tijdlang tussen dat achtervolgende groepje en de rest van het peloton, waarin ook Marcel Kittel vertoefde. Hij zou zich uiteindelijk laten inlopen.



De vluchters werkten goed samen. Hoewel hun voorsprong in de laatste 35 km nooit meer dan één minuut bedroeg, was de achtervolgend groep te klein om hen bij te benen. Ook het peloton kwam niet terug, dus werd er met vijf gesprint om de zege en daarin toonde Huffman zich voor de tweede keer deze week de snelste. Sagan won de sprint van het peloton en pakte de puntentrui. De eindzege van Bennett was een feit, hij haalt het met 35 seconden voorsprong op Rafal Majka. Andrew Talanksy is derde op 36 seconden.