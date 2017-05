Huffman verrast in Californië

Koop of abonneer je nu op cycling.be magazine

Het meinummer van cycling.be magazine ligt nu in de winkel, met daarin alles over de 100e Giro: alle favorieten, het parcours, een verkenning van de Girostart in Sardinië, de broers Yates, de revanchegevoelens van Steven Kruijswijk, de mooiste Italiaanse rennersbijnamen, Het voorjaar van Philippe Gilbert verdient een terugblik, Erwin Vervecken gaat Fietsen Met Dylan Groenewegen, Jens Keukeleire blikt vooruit naar de Baloise Belgium Tour, en veel meer. Uiteraard is er ook heel wat interessants voor de actieve fietser, zoals fietstests van de Pinarello Dogma F10 en Eddy Merckx Mourenx 69, tips om je conditie terug te vinden na ziekte of rust, de 12 mooiste zomeroutfits, de Ronde van Vlaanderen Cyclo, vooruitblik naar La Chouffe Classic, ...