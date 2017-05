Sterk nummer van Fraile, Belgen komen te laat

Omar Fraile (Dimension Data) heeft de elfde etappe, 161 kilometer van Ponte a Ema (Firenze) naar Bagno di Romagna, in de 100ste Ronde van Italië gewonnen.

De 26-jarige Spanjaard reed 100 kilometer lang in de aanval en versloeg drie medevluchters in de sprint. De Portugees Rui Costa werd tweede, de Fransman Pierre Rolland derde en de Est Tanel Kangert vierde. Ben Hermans sloot net te laat aan om nog mee te doen voor de winst en strandde op de zesde plaats. Maxime Monfort werd op drie seconden negende, net voor Laurens De Plus.



De 26-jarige Nederlander Tom Dumoulin (Sunweb) blijft in het roze. Hij heeft 2:23 voor op de Colombiaan Nairo Quintana en 2:38 op zijn landgenoot Bauke Mollema.



Voor Fraile is het de derde profzege, de eerste in de WorldTour. In 2015 won hij de Ronde van de Apennijnen (1.1) en een rit in de Vierdaagse van Duinkerke (2.BC). In de twaalfde etappe, 237 kilometer van Forli naar Reggio Emilia, krijgen de sprinters één van hun laatste kansen. Ook de dertiende etappe is vrijdag biljartvlak. Daarna volgt een loodzware slotweek.