Dumoulin rijdt tegenstand op een hoopje in tijdrit

Tom Dumoulin heeft de tiende etappe in de 100ste Ronde van Italië gewonnen. De 26-jarige Nederlander blies de tegenstand weg in een 39,8 kilometer lange tijdrit tussen Foligno en Montefalco.

De Welshman Geraint Thomas (Team Sky) werd op 49 seconden van Dumoulin (Sunweb) tweede, de Luxemburger Bob Jungels (Quick Step Floors) op 56 seconden derde. Maxime Monfort (Lotto Soudal) was met een zevende plaats op 2:13 beste Belg.

Dat Belgisch kampioen tijdrijden Victor Campenaerts, 182ste op 10:52 van de winnaar, niet in de buurt kwam van een toptijd, was geen verrassing. De renner van LottoNL-Jumbo liet vooraf al weten niet voluit te zullen gaan in zijn favoriete discipline en zich te sparen om de komende dagen te werken voor zijn Nederlandse kopman Steven Kruijswijk.

Zijn eerste seizoenszege leverde Dumoulin ook de roze trui op. Hij neemt de leiding over van de de Colombiaan Nairo Quintana (Movistar), die in de tijdrit 2:53 verloor. In de stand heeft Dumoulin nu 2:23 voor op Quintana en 2:38 op zijn landgenoot Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Maxime Montfort is op 8:56 19de, net voor Ben Hermans (BMC), twintigste op 9:49.

Daags na de tweede rustdag kreeg het Giro-peloton een pittige tijdrit voorgeschoteld. Na 12 vlakke kilometers werd er 7 kilometer geklommen naar Madonna delle Grazie, gevolgd door een strook vals plat, een technische afdaling en nog een vijftal oplopende kilometers richting finish.

De Tsjech Jan Barta liet met 53:13 de eerste richttijd noteren. De Sloveen Jan Tratnik dook daar 20 seconden onder. Lang duurde het feestje van Tratnik niet. De Wit-Rus Vasyl Kyryienka ging ondanks een val in de slotkilometer 13 seconden sneller dan de Sloveen. Luis Leon Sanchez liet de volgende toptijd optekenen. De Spanjaard knabbelde 20 seconden af van de tijd van Kyryienka.

Voor een nieuwe beste tijd was het wachten op de klassementsmannen. Geraint Thomas ging als eerste 51 seconden sneller dan Sanchez. Iedereen beet zijn tanden stuk op de tijd van de Welshman, behalve Tom Dumoulin. De Nederlandse tijdritspecialist verpulverde de tijd van Thomas met 49 seconden. Ruimschoots genoeg voor het roze. Van alle klassementsrenners kende Tejay Van Garderen de grootste offday. De Amerikaan moest 4:16 toegeven op Dumoulin.

Woensdag starten de renners in Ponte A Ema, het dorpje nabij Firenze waar wielerlegende Gino Bartali in 1914 geboren werd en in 2000 ook overleed. De koninginnenrit door de Apennijnen is 161 kilometer lang, met onderweg twee cols van tweede en twee van derde categorie. Na de laatste klim gaat het nog 25 kilometer in dalende lijn naar Bagno di Romagna.