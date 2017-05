Parcours BinckBank Tour in definitieve plooi

De BinckBank Tour, de vroegere Eneco Tour, start dit jaar in Breda en eindigt zeven dagen later op de Vesten in Geraardsbergen. Het parcours ligt nu helemaal vast en is opnieuw spek naar de bek van de klassieke renner.

Naar goede gewoonte zijn de zeven ritten in de enige meerdaagse UCI WorldTour wedstrijd in België en Nederland netjes verdeeld over beide gastlanden. Met ritten in het vlakke Vlaamse en Nederlandse land in de eerste dagen en geaccidenteerde ritten in de heuvellanden naar het einde, wordt er opnieuw naar een climax in het slotweekend opgebouwd. De renners die van de voorjaarsklassiekers houden, krijgen hier de uitgelezen kans om zich te tonen en mogelijk ook een ronde te winnen.

De eerste editie van de vernieuwde BinckBank Tourt start op 7 augustus in Breda met een vlakke rit door Noord-Brabant en aankomst in Venray. De avond voordien, zondag 6 augustus, vindt op de gezellige Grote Markt van Breda de ploegenvoorstelling plaats. Op dinsdag trekt het peloton wat verder Nederland in voor een tijdrit van 13km in en om Voorburg.

Woensdag is er de eerste rit in Vlaanderen, met vertrek in Blankenberge en de intussen traditionele aankomst in Ardooie. De dag erop staat de laatste vlakke rit op het programma, aan de andere kant van Vlaanderen, met start en aankomst in Lanaken. In Belgisch Limburg is een mooie rit uitgetekend volgens een nieuw concept waarin de toeschouwersbeleving centraal staat. Het peloton rijdt tweemaal een grotere lus van 50 km, gevolgd door een dubbele lus van circa 30 km. Op die manier krijgen de toeschouwers kansen genoeg om de renners te zien.

Vrijdag wipt de BinckBank Tour opnieuw de grens over, naar het naburige Sittard-Geleen voor een rit in de heuvels van Nederlands Limburg. Zaterdag wordt opnieuw de grens overgestoken en start vanuit Riemst in Zuid-Limburg de Ardennenrit met onderweg een aantal flinke côtes en met aankomst in fietsmekka Houffalize. De slotrit op zondag 13 augustus vertrekt in Essen, in het noorden van Antwerpen, en eindigt traditioneel op de Vesten in naar Geraardsbergen, na enkele spectaculaire lokale rondes met de gekende Vlaamse kuitenbijters. Mogelijk valt daar pas de beslissing over de eindzege.

PROGRAMMA BINCKBANK TOUR 2017:

Zondag 6 augustus: ploegenvoorstelling Breda

Maandag 7 augustus: Breda - Venray

Dinsdag 8 augustus: Voorburg - Voorburg (indiv. tijdrit)

Woensdag 9 augustus: Blankenberge - Ardooie

Donderdag 10 augustus: Lanaken - Lanaken

Vrijdag 11 augustus: Sittard-Geleen - Sittard-Geleen

Zaterdag 12 augustus: Riemst - Houffalize

Zondag 13 augustus: Essen - Geraardsbergen