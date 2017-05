Nog geen duidelijkheid over terugkeer Cavendish

Mark Cavendish zit al een paar dagen terug op de fiets, maar of hij de Tour haalt is nog lang niet zeker. De sprinter van Dimension Data koerste zijn laatste wedstrijd op 18 maart in Milaan-Sanremo en sukkelt met klierkoorts. "We leggen geen druk op hem", aldus Rolf Aldag, performance manager van Team Dimension Data en vertrouweling van de Brit.

Aanvankelijk was er sprake van een enkelblessure, maar in het bulletin dat begin april door zijn team werd verspreid bleek het verdict veel erger: klierkoorts. De Brit moest rusten, er bestaan geen medicijnen tegen het virus, uitzieken en zeker niet te vroeg hervatten. Radio Peloton sprak van een terugkeer in de Dauphiné, maar het team zelf wil niet vooruitlopen op de zaken.



"We willen geen datum vastpinnen op zijn terugkeer", aldus Aldag in de Ronde van Californië, "geen druk uitoefenen. Als je dat doet, overhaasten we misschien de dingen en dat zou dat zijn herstel niet ten goede komen. Iedereen die ooit eens klierkoorts heeft gehad weet dat het herstel lang kan duren. Het belangrijkste nu is zijn gezondheid."



Cavendish zelf sprong weer op de fiets op 29 april, na bijna een maand zonder. "Hij zit weer op de fiets", bevestigt de manager, "maar is dat fietsen of trainen, hoe kan je het noemen? Hij moet nog zeer voorzichtig zijn met de trainingsarbeid, niet te intensief trainen. Het gaat in kleine stapjes, na elke training gaan we na hoe hij zich voelt, hij mag niet 'overzetten', we proberen, altijd een beetje meer, en zien hoe dat loopt. Elke dag krijgt hij een vragenlijst waarbij hij onder meer moet aanduiden hoe zijn nachtrust was, hoe hij zich voelt, of hij moe is, ... en telkens moet hij aanduiden op een schaal wat zijn gevoel is bij elk van die vragen. Hij krijgt ook nog regelmatig bloedcontroles om na te gaan hoe het met zijn waarden is gesteld."



"We gaan nu niet verkondigen dat hij er bij is in de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland", gaat Aldag verder, "laat ons rustig blijven. Want als je iets vooropstelt, zal hij trainen richting dat doel en hervat hij misschien drie of vier dagen te vroeg en voor je het weet hervalt hij en is zijn seizoen voorbij. Dat risico mogen we niet lopen."



Als Cavendish geen Ronde van Zwitserland rijdt, noch Dauphiné, zijn er niet veel andere koersen waarin hij zich nog kan klaarstomen voor de Tour. "Tja, vorig jaar won hij vier ritten in de Tour met één wedstrijddag in juni (al reed hij wel daarvoor nog de Ronde van Californië en had hij een normaal voorjaar achter de rug). Hij deed de Ronde van Slovenië, werd ziek in de tweede rit en moest afstappen. Toch was hij sterk in de Tour de France. Ook nu is die Ronde van Slovenië misschien een optie, wie weet. Hij hoeft niet noodzakelijk veel koersen te rijden voor de Tour. Als hij goed kan trainen, zou dat ook al een goede zaak zijn, maar natuurlijk, als renner krijg je wel vertrouwen als je kan koersen."



"Ik hoor hem regelmatig", eindigt Aldag, "het is een vervelende ziekte. Een renner wil koersen. Het team spreekt hem dagelijks en ik zo'n drie of vier keer per week. We moeten vertrouwen hebben in de medisch staff en wachten tot zij groen licht geven. Geen Tour? Daar denken we voorlopig niet aan en als dat wel het verdict zou zijn, dan moet je dat aanvaarden als team en die Tour op een andere manier aanpakken."



Overigens heeft Dimension Data nog andere zorgen want Steve Cummings, die ten val kwam in de Ronde van het Baskenland en breuken opliep in zijn linkersleutelbeen het schouderblad en het borstbeen heeft ook nog een lange periode van herstel voor de boeg. De renner won zowel in 2015 als 2016 een etappe in de Tour.