Pibernik denkt dat hij wint, Gaviria wint echt!

De Colombiaan Fernando Gaviria heeft in Messina de vijfde etappe van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Sloveen Luka Pibernik zorgde voor het slapstickmoment van de dag door een ronde te vroeg zijn handen in de lucht te steken...

De tweede rit in Sicilië was 159 km lang en ging tussen Pedara en Messina. Onderweg lagen er enkele kleine hellingen, maar de aankomst was vlak. Voer voor de sprinters dus, die maar twee renners lieten rijden in de vroege vlucht. De Rus Shalunov (Gazprom) en de Pool Paterski (CCC) reden maximaal slechts 4 minuten voor het peloton uit en werden op 7 km van de aankomst opnieuw ingerekend.

Dat was het sein voor de Sloveen Luka Pibernik (Bahrein-Merida) om aan te vallen. De ploegmakker van Nibali sloeg een mooi gat en reed zowaar juichend over de meet. Pibernik was echter vergeten dat er nog een plaatselijke ronde volgde in Messina. Een jammerlijke vergissing...

Het kwam uiteindelijk zoals verwacht tot een massasprint en daarin toonde Gaviria, perfect gegangmaakt door Richeze, zich de snelste. De Colombiaan van Quick Step Floors bleef de Italiaan Jakub Mareczko en de Ier Sam Bennett voor. André Greipel bolde als vierde over de meet, Jasper Stuyven was eerste Belg met een negende plaats De Luxemburger Bob Jungels, ploegmaat van Gaviria, blijft leider. Voor Gaviria was het al de tweede ritzege in deze Giro.

Donderdag rijden de renners in de zesde rit, de eerste op het Italiaanse vasteland, 217 km tussen Regio Calabria en Terme Luigiane. In de laatste 20 km volgen drie korte klimmetjes elkaar snel op, waardoor een pelotonsprint uitgesloten lijkt.