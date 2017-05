Wie zijn de favorieten in de 100ste Giro?

Vrijdag wordt op het eiland Alghero de 100ste editie van de Giro d'Italia op gang geschoten. Titelverdediger Vincenzo Nibali en Nairo Quintana, die later dit jaar ook nog in de Ronde van Frankrijk wil schitteren, starten als topfavorieten. Maar er zijn outsiders genoeg...

In de 100ste editie trekken de renners door 16 van de 20 Italiaanse regio's en worden de grote helden uit het verleden geëerd door langs hun geboorte-en sterfplaatsen te passeren. Voorts gaat het over mythische cols zoals de Stelvio en de Mortirolo. De Ronde van Italië eindigt met een tijdrit in Milaan.

IS NIBALI OP TIJD IN VORM?

Vincenzo Nibali kroonde zich vorig jaar in extremis tot eindwinnaar nadat Steven Kruijswijk ten val kwam in de afdaling van de Coll Dell'Agnello in de 19de etappe en heel wat tijd verloor. Weg roze droom, de trui ging die avond in Risoul naar Esteban Chaves, die hem in de voorlaatste rit alsnog kwijtspeelde aan Nibali. De Italiaan toonde zich de sterkste bergop nadat hij eerder ruim twee weken lang achter de feiten aan reed.

Ook nu hoort Nibali bij de topfavorieten en kan hij een derde roze trui binnenslepen na winst in 2016 en 2013. De voorbije maanden kon de kopman van Bahrein-Merida nog niet overtuigen. Vorige week pakte hij weliswaar de eindzege in de Ronde van Kroatië, maar de tegenstand was daar niet om over naar huis te schrijven. Nibali kan evenwel pieken als geen ander.

QUINTANA DROOMT VAN DUBBEL

Zijn voornaamste tegenstander wordt Nairo Quintana, die dit seizoen al mocht proeven van de eindzege in de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Valencia en vorige week de koninginnenrit in de Ronde van Asturië op zijn naam schreef. De Colombiaan, die in 2014 de Giro won, lijkt een stapje hoger te staan dan Nibali en droomt dit jaar van de dubbel Giro-Tour. Een combinatie die volgens hem haalbaar is omdat hij, zo bleek uit onderzoek uit het verleden, in zijn tweede grote ronde van het jaar vaak beter in conditie is dan in de eerste proef.

REVANCHE VOOR KRUIJSWIJK?

Naast Nibali en Quintana is er nog een reeksje kanshebbers op het podium of misschien wel het hoogste schavot. De Nederlander Steven Kruijswijk, vorig jaar dagenlang autoritair leider, maar uiteindelijk vierde na zijn tuimelperte in de afdaling, wil deze keer wel met het roze naar huis. Vorige jaar was zijn ploeg zijn zwakte, deze keer mag dat niet het geval zijn en trok LottoNL-Jumbo versterking aan om hem bij te staan in de bergen. Die hulp komt van Stef Clement en onze landgenoot Jurgen Van den Broeck, die daartoe speciaal werd aangekocht.

PINOT, THOMAS, DUMOULIN,...

Minstens op gelijke hoogte met Kruijswijk mag Thibaut Pinot geplaatst worden. De Fransman werd derde in de Tour de France van 2014, maar kende sindsdien een moeilijke verhouding met de rittenkoers van zijn land. Of Pinot in zijn eerste deelname aan de Giro op het podium zal eindigen, weten we op zondag 28 mei. Voorts droomt ook Geraint Thomas van het roze. De meesterknecht van Chris Froome stak in 2016 Parijs-Nice op zak, won twee weken geleden de Tour of the Alps en kan zowel bergop, als in de tijdritten zijn mannetje staan.

Thomas is niet alleen kopman bij Team Sky, hij deelt die titel met Mikel Landa, die in 2015 derde werd in de Giro, toen in dienst van Astana en kopman Fabio Aru. Aru is de grote afwezige in de 100ste Giro door een blessure na een valpartij op training.

Tot slot zijn er nog een rist kanshebbers, zoals bijvoorbeeld Tom Dumoulin van Sunweb. De Nederlander droeg de leiderstrui in de Vuelta van 2015 tot de voorlaatste dag, maar zakte toen door het ijs in de laatste zware bergrit en Fabio Aru ging met de eindzege aan de haal. Nu waagt hij zijn kans in de Giro. Met Bauke Mollema (Trek-Segafredo) is er nog een derde Nederlander die een gooi doet naar het podium in zijn tweede Giro waar hij, bij afwezigheid van kopman Alberto Contador.

Andere namen die we graag nog droppen: Ilnur Zakarin, Adam Yates, Tejay van Garderen, Rohan Dennis en Bob Jungels. Zij dromen allen van een plek in de top-10 en mogelijk van meer...

13 BELGEN

Van de 13 Belgen aan de start (Pieter Serry, Iljo Keisse, Dries Devenyns, Laurens De Plus, Sean De Bie, Jasper De Buyst, Bart De Clercq, Maxime Monfort, Dylan Teuns, Ben Hermans, Jurgen Van den Broeck, Victor Campenaerts en Jasper Stuyven) wordt geen topklassement verwacht. Zij rijden vooral in een dienende rol of mikken op ritsucces.