Teuns hoopt ook in La Doyenne op vrije rol

BMC schoof hem naar voren als medekopman in de Waalse Pijl, maar dat Dylan Teuns de derde plaats zou pakken zal ook voor hen als een verrassing gekomen zijn. "Hopelijk mag ik ook zondag mijn eigen kans gaan", liet de jonge Limburger (25) na afloop optekenen.

Teuns zat in het wiel van Valverde toen die aanging, maar kon de Spanjaard niet volgen. "Ik heb het geprobeerd om bij Alejandro te blijven, maar hij ging echt heel snel. De eerste versnelling lukte het nog net om aan te klampen, de tweede keer moest ik passen. Hij is zeker vijf procent sterker dan ik. Hoe hij explodeerde, was fenomenaal. Hij is gewoon superieur."



Martin kwam daarna nog fel opzetten. "Op 100 meter van de aankomst kwam hij mij voorbij en toen moest ik echt alle zeilen bijzetten om Henao nog voor te blijven voor die derde stek. Hier ben ik echt heel blij mee. Derde in de Waalse Pijl. Ongelooflijk. De tactiek was heel simpel. Ik was samen met Sanchez kopman en dat gaf me wel vertrouwen. Aan de voet van de Muur moest ik vooraan zitten in het peloton. De tactiek was te wachten op de Muur, want daar wordt de Waalse Pijl toch altijd beslist."



Een opsteker voor de jonge Teuns die als een groot talent geboekstaafd staat. "Ik heb een enorm goede winter achter de rug en kon me perfect voorbereiden op wat komen moest. Mijn conditie was goed, maar dit had ik niet durven dromen. En ik heb nog tijd om te groeien. Valverde is 37. Ik hoop dat ik zondag in mijn droomkoers (Luik-Bastenaken-Luik, nvdr) ook een vrije rol krijg en het vertrouwen van de ploeg. Daar wil ik graag opnieuw een goede koers rijden."