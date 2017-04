Michele Scarponi veegt de nul weg voor Astana

Michele Scarponi heeft zijn team Astana de eerste zege van het seizoen bezorgd. De 37-jarige Italiaan won maandag in Oostenrijk de openingsrit in de 41ste Tour of the Alps.

Na 142,3 kilometer van Kufstein naar Innsbruck bleef hij de Welshman Geraint Thomas en de Fransman Thibaut Pinot voor. Scarponi is meteen ook de eerste leider.



De Tour of the Alps, de vroegere Giro del Trentino, is voor heel wat renners een voorbereidingskoers voor de Giro d'Italia en kan dus een mooi deelnemersveld presenteren, met naast Scarponi, Thomas en Pinot onder andere Rohan Dennis en Domenico Pozzovivo.



De vroege vlucht kwam op naam van Eugert Zhupa, Pascal Ackermann, Nicola Bagioli, Davide Orrico, Davide Ballerini en Luca Raggio. De zes reden maximaal 2:40 bij elkaar. Op de eerste klim van de dag werden ze bij de lurven gevat door een voorwacht van het peloton. Daarna probeerden Francesco Gavazzi, Iuri Filosi en Matthias Krizek het, maar ook zij kregen nooit veel ruimte van het peloton. Onder impuls van Team Sky en FDJ ging het tempo de hoogte in en met Filosi werd de laatste vluchter op 4 kilometer van het eind ingehaald. Ben Gastauer waagde aan de voet van het slotklimmetje als eerste zijn kans. Hij raakte niet ver en zag het bergtreintje van Sky al snel over zich heen walsen. Daarna volgden nog enkele aanvalspogingen, met Jose Mendes en Pozzovivo, vervolgens ook Hugh Carthy, maar zonder succes. Thomas versnelde op anderhalve kilometer.



Pozzovivo, Scarponi en Cattaneo wisten hun wagonnetje onder de vod van de slotkilometer aan te haken en op 400 meter van de finish sloten ook Davide Formolo en Pinot aan. De zes sprintten om de zege en het was de oudste, Scarponi, die de snelste bleek en Astana zo de eerste zege van het seizoen schonk. Na het vertrek van Vincenzo Nibali en de blessure van Fabio Aru kent het Kazachse team een bleek seizoensbegin.