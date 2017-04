Gilbert houdt favorietenrol voor Luik-Bastenaken-Luik af

Philippe Gilbert heeft zijn vierde overwinning beet in de Amstel Gold Race. "Hier ben ik heel blij mee", vertelde Gilbert, die dit jaar ook al de Ronde van Vlaanderen won. "Dit is absoluut één van mijn lievelingskoersen. Of ik nu ook favoriet ben voor Luik-Bastenaken-Luik? Dat wil ik niet zeggen."

Gilbert toonde zich net zoals in de Ronde van Vlaanderen bijzonder aanvalslustig en beantwoordde een versnelling van Tiesj Benoot op 40 km van het eind. "Ik hou er gewoon van om aanvallend te koersen", stelde Gilbert. "Dat ligt in mijn aard en ik voelde gewoon dat ik moest aanzetten. We gingen snel op de Kruisberg. Er was ook zijwind, net zoals op de Eyserbosweg, en dan weet je dat het een strijd wordt van man tegen man. Vooraan werkten we goed samen, tot in de finale. Ieder van ons verdiende de zege."



Tot twee keer toe versnelde Gilbert op de Bemelerberg, in reactie op Kwiatkowski. Vervolgens reden beiden weg van de rest. "We gingen echt hard", vervolgde Gilbert. "Toen hij ging, zag ik dat iedereen op de limiet zat. Ook ik. Maar als je nog 1 of 2 procent meer kan geven, maakt dat het verschil. Je moet echt ergens de pijn zoeken om over die limiet te gaan, en dat deed ik. Ik weet dat het met 'Kwiat' altijd leuk in de aanval rijden is. Hij werkt altijd mee en we hadden een deal om samen te rijden tot in de laatste km en dan te sprinten om de zege. Hij verraste me een beetje in de spurt, maar het was tegenwind, dus panikeerde ik niet en focuste ik me op zijn achterwiel. Ik zag dat ik dichter en dichter kwam en dan kwam ik net voor het einde over hem. Dat was perfect voor me."



"Ieder jaar is het mijn doel om een klassieker te winnen", ging Gilbert verder. "En dit jaar zijn dat er al twee. Mooi, dat compenseert voor de jaren dat ik geen klassieker won. Dit is één van mijn lievelingskoersen. Ik koers hier graag in Limburg. Het is hier altijd moeilijk winnen, maar ik ben blij met de vierde keer, zeker met de nieuwe finale. Ik dacht dat er meer kans was dat het een spurt zou worden, maar uiteindelijk was het een lastige koers en een mooie ontsnapping."



Gilbert kroonde zich meteen ook tot topfavoriet voor de andere wedstrijden die er nog aan zitten te komen. "We zien wel", lachte hij. "Ik had echt wel pijn na mijn valpartij in het begin van de wedstrijd. Nu koers je nog op adrenaline, maar morgen zal ik wellicht wel last hebben van die val. Laat me eerst hiervan genieten en de rest zien we dan nog wel."