Van Avermaet start om te winnen in Amstel Gold Race

Greg Van Avermaet, afgelopen zondag winnaar van Parijs-Roubaix, start zondag ook met ambitie in de Amstel Gold Race. "Ik neem deel om te winnen", wond de kopman van BMC er vrijdag geen doekjes om.

De olympische kampioen blonk nog nooit echt uit in de Nederlandse klassieker. Op zes deelnames is een vijfde plaats in 2015 zijn enige toptiennotering. De 31-jarige Oost-Vlaming beleeft echter het beste voorjaar in zijn carrière, met naast winst in Roubaix ook nog zeges in de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem en tweede plaatsen in de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche. Die topvorm wil hij ook in de Amstel verzilveren.



"Ik geef toe dat ik wat meer tijd nodig gehad heb om van de in Roubaix geleverde inspanningen te herstellen", vertelde Van Avermaet in het rennershotel in Chaudfontaine. "Ik heb wat langer gerust en kon woensdag niet de normale training afwerken. Sindsdien ben ik weer helemaal in orde. Er zullen alleszins frissere renners dan ikzelf aan de start staan, maar ik denk dat ik zeker het potentieel heb om deze wedstrijd te winnen. Ik ben al competitief sinds de Omloop. Dat is lang, maar ik ben in staat een goede conditie lang aan te houden."



"De parkoerswijziging speelt niet in mijn voordeel, maar tenslotte zijn het de renners die de koers maken. De wegen van de Amstel ken ik goed, beter zelfs dan de kasseien van Parijs-Roubaix. Ik ga er sinds lang vaak trainen. Dat is dus een troef. Ik ga vooral mijn eigen koers proberen te rijden, zonder me al te veel aan te trekken van de plannetjes van de concurrentie. In de finale verwacht ik met name Sonny Colbrelli, Philippe Gilbert, Alejandro Valverde en Michael Matthews te zien."



Mogelijk start Van Avermaet een week later ook nog in Luik-Bastenaken-Luik, een wedstrijd die hij nog maar drie keer reed (7e in 2011, 73e in 2012, 63e in 2013). "Alles hangt af van mijn resultaat in de Amstel en het gevoel dat ik aan de wedstrijd overhoud. De Doyenne nog eens rijden is dus zeker een optie, ook al is het één van de zwaarste koersen. Als ik Luik-Bastenaken-Luik rijd, ga ik er voor een goed resultaat, maar in de Amstel is het om te winnen."