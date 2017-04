Focus van Philippe Gilbert nu op Ardense klassiekers

Tien dagen na zijn triomf in de Ronde van Vlaanderen treedt Philippe Gilbert woensdag aan in de Brabantse Pijl. "De zege in de Ronde heeft me erg veel vertrouwen gegeven voor de rest van het seizoen", aldus de Belgisch kampioen.

"Na de Ronde heb ik genoten van enkele dagen rust die ik samen met mijn familie doorgebracht heb", vertelde Gilbert dinsdag op de site van zijn ploeg Quick-Step Floors. "Ik was uiteraard erg blij met mijn eerste plaats, maar die behoort nu tot het verleden. Mijn focus ligt op dit moment op de volgende wedstrijden en de Ardense klassiekers. Ik weet dat mijn conditie in orde is en kan niet wachten om dat te tonen."



De 34-jarige Gilbert won in het verleden tweemaal de Brabantse Pijl (2011 en 2014). Hij pakte drie zeges in de Amstel Gold Race (2010, 2011 en 2014), en kroonde zich in 2011 tot de snelste in zowel de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik.