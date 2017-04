Boonen: 'Het is niet omdat je sterker bent dat je wint'

Tom Boonen kon zaterdag op het meeste applaus rekenen bij de teampresentatie voor Parijs-Roubaix in Compiègne, waar er meer Belgen dan Fransen present tekenden. "Of ik emotioneel ga zijn zondag? Tja, tot nu valt het nog altijd heel goed mee", aldus Boonen.

"Het was wel even hectisch toen ik net uit de bus stapte", zei Boonen. "Iedereen wil echt nog een laatste woordje zeggen. Zelf blijf ik er nog rustig onder, de emoties komen wellicht zondag na de finish."

"Het is wel vreemd om hier voor de laatste keer als renner aan dit podium te staan. Op het moment dat ik de beslissing nam om te stoppen na Roubaix heb ik er nooit bij stilgestaan dat het zo'n heksenketel zou worden. De start van de Ronde in Antwerpen was ongelooflijk, daarna was er de Scheldeprijs die in Mol startte. Het waren bijzondere ervaringen en nu ben ik hier voor mijn laatste Roubaix."

"Ik was me er niet van bewust dat het zoveel extra aandacht met zich mee zou brengen en hoe groots het zou worden. Maar uiteindelijk, nu ik hier sta, kan ik zeggen dat de voorbije weken fijn waren. Buiten die ziekte in het openingsweekend en een paar valpartijen zonder al te veel erg is mijn voorbereiding bijna vlekkeloos verlopen."

"Het was superdruk de voorbije weken. Ik ben eigenlijk heel blij dat het morgen Parijs-Roubaix is, dat ik kan koersen. Ik heb er alles aan gedaan om hier goed te zijn", vervolgde Boonen. "Hoeveel beter ik ben dan vorig jaar? Dat weet ik niet. Ik ben sterker. Het zou logisch zijn dat ik dan een beter resultaat rijd, maar in koers is dat niet altijd het geval. Het is niet omdat je sterker bent dat je wint. Ik ga voor het allerhoogste."

"Het doel was om hier in topconditie aan de start te staan, het resultaat heb je niet altijd zelf in handen. Dit is Roubaix, er kan van alles gebeuren onderweg. Of ik emotioneel ga zijn? Tja, tot nu valt het nog altijd heel goed mee. Ik weet niet hoe het morgen zal zijn. Ik ben er nog niet te veel mee bezig geweest dat het mijn laatste koers is. Die focus moet blijven en ik denk gewoon dat het na de aankomst speciaal zal zijn", besloot hij.