Continental-tubes gegeerd: 'Bij Roubaix zijn de banden het belangrijkst'

Zoals heel wat WorldTourploegen kiest het Australische Orica-Scott voor de banden van het Duitse Continental, zowel voor de fietsen als voor de volgwagens. Sportdirecteur Laurenzo Lapage, Roubaixwinnaar Mathew Hayman en Vlaamse hoop Jens Keukeleire benadrukken het belang van de juiste tubes en de perfecte bandendruk voor een unieke wedstrijd als Parijs-Roubaix.

Laurenzo Lapage, sportdirecteur bij Orica-Scott: "Volgwagens zien af tijdens Parijs-Roubaix. Je kunt ten eerste al niet rijden waar je wilt, want je moet rekening houden met renners en toeschouwers. En dan heb je nog de kasseien. Zoals altijd hebben we een carterplaat gemonteerd, zodat we de auto niet kapotrijden op de kasseien. We hebben ook gekeken om de vering aan te passen, maar dat bleek moeilijk met dit type wagen. Maar een band die een centimeter hoger is, kan ook al veel verschil uitmaken. Lekke banden hebben we niet, maar met Continental hebben we zowel op vlak van auto- als fietsbanden natuurlijk niets te klagen."

"In vergelijking met andere koersen hebben we natuurlijk reservewielen met dikkere Continental-tubes mee in de wagen. Mochten we te veel pech hebben, dan wisselen we de kapotte wielen met de reservewielen die onze volgers langs de kant van de weg mee hebben. Maar dat hebben we de laatste jaren, nu we met Continental rijden, eigenlijk niet meer moeten doen. We rijden dit jaar met nieuwe tubes die Continental volledig in samenwerking met ons heeft ontwikkeld."

"Met kopmannen als Mathew Hayman, winnaar vorig jaar, maar ook Jens Keukeleire en Luke Durbridge hebben we natuurlijk hoge verwachtingen voor zondag, maar je moet met een koers als Roubaix altijd wat op de factor geluk rekenen."

Keukeleire: "Nooit opgeven in Roubaix"

Jens Keukeleire stapte in de Driedaagse De Panne-Koksijde af met een lichte irritatie aan de achillespees, om geen risico te nemen in de aanloop naar de belangrijkste koersen, maar daarna kreeg hij maagproblemen die hem uit de Ronde van Vlaanderen hielden: "Na enkele lichte trainingen nam ik woensdag voor de zekerheid rust, maar de stevige 4 uur 30 lange verkenning liep goed. Ik heb eens goed doorgetrokken op de kasseien en dat voelde goed aan. Ik kon nadien perfect herstellen en voelde me niet kapot. Maar ik heb dus geen idee over de vorm."

"Mijn Roubaix van 2015 toont aan dat je nooit mag opgeven in deze koers. Na een lekke band in het Bos van Wallers reed ik een tweede keer lek op een slecht moment en ik kwam pas aan Carrefour de l'Arbre terug vooraan aansluiten. Ik voelde me beter dan gedacht en we zaten toen met een viertal in de achtervolging op Degenkolb en Lampaert."

Hoe het dan zit met het materiaal voor deze koers? "Tijdens de Vlaamse klassiekers zit dat al in mijn hoofd. Als ik me niet super voel op de kasseien in Vlaanderen, pas ik de fiets nog aan. Ik reed in Vlaanderen ook met de Foil (de aerodynamische fiets van Scott, red.) en was heel tevreden. We rijden met bredere tubes en met minder bandendruk ? dat is het allerbelangrijkste. Onze Continental-tubes zijn 28 millimeter breed in plaats van 25 en mijn bandendruk schommelt tussen de 4 à 5 bar. Andere aanpassingen zijn er amper: een grotere binnenplateau van 44 tanden, dat wel, maar daar blijft het bij. Geen dikker stuurlint of andere bidonhouders dus."

Hayman herhaalt succesformule van vorig jaar

Mathew Hayman won vorig jaar Parijs-Roubaix na een wel heel aparte voorbereiding: "Vorig jaar startte ik zonder veel vertrouwen of ambitie, met de gedachte 'ik mag hier mijn favoriete koers meerijden'. Dit jaar is dat helemaal anders. Toch is er geen druk van buitenaf, want niemand verwacht dat ik zomaar opnieuw ga winnen, maar ik wil wel bevestigen."

"Vorig jaar koos ik voor de snelle Scott Foil omdat ik de andere fietsen niet had kunnen testen. Ik vroeg of de dikkere Continental-banden voor Roubaix zouden passen en dat ging. Het grootste verschil qua comfort maak je volgens mij met bandenspanning. Na de winst van vorig jaar was er dan ook geen discussie welke fiets ik nu zou kiezen."

"Als je wat druk uit de banden laat, kun je sneller over de kasseien, maar er is ook veel asfalt in deze wedstrijd én je kunt sneller lekrijden met te weinig druk. Vorig jaar heb ik het gewoon aan de mecaniciens overgelaten omdat ik toch geen ambities had. Normaal vraag ik een paar keer om aanpassingen en pomp ik zelf nog mijn banden naar wens, gewoon om zeker te zijn. Maar toen hebben ze er eigenlijk meer ingepompt dan ik wou en je ziet hoe dat is uitgedraaid, dus nu doe ik gewoon hetzelfde als vorig jaar."

"Ook voor mij geen extra aanpassingen aan de fiets, uitgezonderd een binnenblad van 46 vooraan en een cassette met een 25 als lichtste versnelling. Geen trucjes of zo."