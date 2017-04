Boonen na laatste race in Vlaanderen: 'Kippenvelmoment, maar constant aan Roubaix gedacht'

De Scheldeprijs startte woensdag voor het eerst in zijn bestaan in Mol. Dit als eerbetoon aan Tom Boonen, die na zondag zijn fiets aan de haak hangt. Het werd één lang feest voor de Kempenaar, die als 42ste eindigde.

"Het was een heel speciale belevenis voor mij", opende Boonen. "Ik mocht een hele dag door eigen streek rijden. Ook het vertrek in Mol was imposant, echt een kippenvelmoment. Marcel Kittel kwam op het einde zelf vragen om steun, omdat het team het niet gemakkelijk had. In de laatste plaatselijke ronde heb ik dan maar knecht gespeeld en bleef ik de hele tijd in zijn buurt. Dat Marcel Kittel het dan ook afmaakte is super. Daar doen we het allemaal voor. Ook die knuffels achteraf, de vriendschap en dat groepsgevoel. Zalig."



In de helleklassieker kan Tom Boonen het absolute record op vijf overwinningen brengen. "Dat is inderdaad de bedoeling", aldus Boonen. "Ik heb vandaag constant met Roubaix in mijn hoofd gezeten. De koers ging dan ook nog over mijn trainingswegen. Een enorm leuke ervaring. Dat ik mijn beenstukken een hele dag heb aangehouden? Dit voelde dan ook echt aan als een echte training."



Ook winnaar Marcel Kittel deed zijn ploegmaat alle eer aan: "Ik had Tom Boonen als luxeknecht, wie kan dat zeggen? Eigenlijk heb ik niet veel koersen samen met hem gereden, maar hij is een echte sportman."