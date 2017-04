Kittel pakt zijn vijfde Scheldeprijs

De Duitser Marcel Kittel heeft woensdag de 105de editie van de Scheldeprijs op zijn naam geschreven. Na 202 kilometer tussen (gelegenheids)startplaats Mol en aankomstplaats Schoten was Kittel in een massaspurt sneller dan de Italiaan Elia Viviani.

De Fransman Nacer Bouhanni (Cofidis) vervolledigde het podium en Jürgen Roelandts (Lotto Soudal) was de eerste Belg op de vierde plek. Voor Kittel (Quick-Step Floors), die al recordhouder was, is het zijn vijfde zege in zes jaar.



Tom Boonen reed in de Scheldeprijs zijn laatste officiële wedstrijd op Belgische bodem en dus week de organisatie voor de gelegenheid uit naar Mol om het startschot te geven. Meteen na de start schoten zeven vluchters weg. Landgenoten Frederik Veuchelen (Wanty), Stijn Steels (Sport Vlaanderen), Christophe Premont (Veranda's Willems) en Julien Stassen (WB Veranclassic) kregen het gezelschap van de Nederlander Pim Ligthart (Roompot), de Duitser Marco Mathis (Katusha) en de Albanees Eugert Zhupa (WilierTriestina).



Voor Eugert Zhupa ging het nog allemaal te traag. Hij viel aan en enkel Pim Ligthart was nog bij machte Zhupa te volgen. Maar op 20 kilometer van de eindmeet waren Ligthart en Zhupa er ook aan voor de moeite. Een compact peloton, met de mannen van Katusha-Alpecin en Ag2r-La Mondiale op de voorpost, begon aan de slotronde.



Tom Boonen nam de grote groep vervolgens even op sleeptouw ter hoogte van de kasseizone van de Broekstraat. Met nog vier kilometer voor de boeg smakten een pak renners tegen de vlakte en werden onder andere André Greipel en Dylan Groenewegen opgehouden. Peter Sagan had op dat moment even de leiding genomen in het gesplitte peloton. In de daaropvolgende spurt nam Marcel Kittel de maat van iedereen. Viviani (Team Sky) en Bouhanni vergezelden hem op het podium. Jürgen Roelandts werd vierde, Jonas Van Genechten (Cofidis) tiende. De Duitse spurtbom volgt daarmee zichzelf op nadat hij in 2012, 2013, 2014 en 2016 de wedstrijd ook al op zijn naam schreef.



TROTSE KITTEL



"Ik ben trots op mijn zege van vandaag", opende Kittel. "De ploeg leverde weer schitterend werk. Ik vind het dan ook heel jammer dat Fabio Sabbatini betrokken was in de valpartij op vier kilometer van de eindmeet. Misschien had de sprint dan nog iets beter aangetrokken geworden, al mag ik zeker niet klagen (lachend)."



"Het was Matteo Trentin die bijzonder fors te keer ging en dan kon ik eruit komen op het gepaste moment", vervolgde Kittel. "Voor mij is het een heel mooie dag geworden. Ik had Tom Boonen als luxeknecht, wie kan dat zeggen? Eigenlijk heb ik niet veel koersen samen met hem gereden, maar hij is een echte sportman. Ik ben natuurlijk altijd tevreden bij een zege, maar ik kan niet ontkennen dat de Scheldeprijs één van mijn favoriete koersen is. Eigenlijk voelt Schoten aan als mijn woonkamer. Wat een mooi publiek ook. De Giro laat ik nu aan mij voorbijgaan. Daar is Fernando Gaviria de sprinter met dienst in onze ploeg. Ik ga wat rusten en hervat de competitie wellicht in de Ronde van Californië. Deze zomer zet ik alles op de Tour."