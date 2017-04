Sep Vanmarcke geeft forfait voor Parijs-Roubaix

Sep Vanmarcke zal komende zondag niet aan de start verschijnen in Parijs-Roubaix. De kopman van Cannondale-Drapac is onvoldoende hersteld van zijn van in de Ronde van Vlanderen.

"Mijn handen zijn het grootste probleem", zegt Vanmarcke op de website van zijn ploeg. "Door mijn gebroken pink kan ik mijn handen niet op het stuur plaatsen. Ik kan ze op de remmen zetten, en ik kan remmen met twee vingers. Maar telkens ik een bultje raak of iets dergelijks, doet het pijn."



Vooral zijn linkerhand baart Vanmarcke zorgen. "Ik heb er geen vel meer aan mijn vingers. Met die hand kan ik niet remmen, het doet gewoon te veel pijn om er druk op te zetten. Ook mijn rechterknie is nog een probleem. Het zou niet logisch zijn om aan de start te staan. "



Vanmarcke werd in 2013 tweede in Parijs-Roubaix na Cancellara en vierde in 2014 en 2016. "Ik ben heel, heel erg ontgoocheld", klinkt het. "Sinds november train ik voor deze koersen, die altijd mijn doelen zijn. Omloop Het Nieuwsblad (waarin hij derde werd, red) was goed maar vanaf Strade Bianche ging het verkeerd. Een crash, de ribben, dan kende ik maagproblemen, dan deze val. Ik heb veel geknokt en ben altijd teruggekeerd. Nooit heb ik mijn beste niveau gehaald of kunnen tonen wat ik in mijn mars heb."