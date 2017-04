BinckBank Tour nieuwe naam Eneco Tour

BinckBank is de nieuwe hoofdsponsor en naamgever van de BinckBank Tour, de opvolger van de Eneco Tour. Het wielerevenement vindt dit jaar plaats van 7 tot 13 augustus.

De BinckBank Tour is de enige meerdaagse UCI WorldTour wielerwedstrijd in Nederland en België en bij uitstek een koers voor de 'klassieke' renner. Alle WorldTour ploegen doen mee aan dit evenement. De nieuwe hoofdsponsor heeft zich voor vijf jaar als naamgever aan het topsportevenement verbonden. Het betekent dat ook de komende jaren in de zomer 's werelds beste wielrenners in Nederland en België te bewonderen zijn.



De etappewedstrijd vindt in 2017 opnieuw op het vertrouwde tijdstip begin augustus plaats. De ploegenpresentatie is op zondag 6 augustus in Breda. Een week later, op zondag 13 augustus wordt in Geraardsbergen (B) de winnaar van het eindklassement gehuldigd in de nieuwe groene BinckBank-leiderstrui. Verder zijn er aankomsten in Venray, Leidschendam, Ardooie, Lanaken, Sittard-Geleen en Houffalize.



De wielerronde is in twaalf jaar uitgegroeid tot een van de grootste terugkerende sportevenementen in België en Nederland. Vele honderdduizenden wielerliefhebbers staan jaarlijks langs het parcours, waarbij de mooiste stukken van onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race worden aangedaan. Onder de etappe- en eindwinnaars vinden we tal van ronkende namen als Tom Boonen, Mark Cavendish, André Greipel, Peter Sagan en Niki Terpstra.



De organisatie van de BinckBank Tour is in handen van Golazo sports, het Belgisch/Nederlandse sportmarketingbureau dat onder andere ook verantwoordelijk is voor de NN Rotterdam Marathon, de Baloise Belgium Tour en de Lotto Zesdaagse van Vlaanderen-Gent. Golazo heeft ook de licentie voor de wedstrijd bij de UCI verzekerd voor de volgende jaren.



BinckBank is een online bank voor beleggen, vermogensbeheer en sparen. Bestuursvoorzitter Vincent Germyns is blij met dit mooie nieuwe partnership. "Sponsoring is een interessante manier om ons merk op een onderscheidende wijze onder de aandacht te brengen. Zeker nu wij dankzij de verbreding van onze dienstverlening met nieuwe laagdrempelige online diensten op het gebied van portefeuillebeheer en sparen een groter publiek willen aanspreken. BinckBank is in 2000 gestart in Nederland, maar inmiddels ook actief in België, Frankrijk, Italië en Spanje, stuk voor stuk landen waar wielrennen een grote en populaire sport is. Wij weten dat veel van onze klanten van wielrennen houden en dat een groot deel het ook zelf beoefent. De BinckBank Tour is net als zijn voorganger de Eneco Tour een kwalitatief evenement dat topwielrennen dichtbij brengt in Nederland en België."



Bob Verbeeck, CEO Golazo Group, is eveneens heel tevreden met dit nieuwe partnership: "Het is prachtig te zien dat een merk als BinckBank zich voor lange tijd aan deze unieke wedstrijd wil verbinden. We zijn er de voorbije twaalf jaar in geslaagd de enige WorldTour rittenwedstrijd in België en Nederland te doen uitgroeien tot één van de absolute topevenementen in beide landen. Ik wil daar ook Eneco nog eens voor bedanken. Met BinckBank hebben we nu een partner die de continuïteit verzekert en waarmee we de wedstrijd nog verder kunnen uitbouwen. Samen willen we de beleving van dit evenement voor alle wielerfans blijven vergroten."



Behalve als hoofdsponsor en naamgever wil BinckBank de wielerronde de komende jaren met nieuwe (digitale) initiatieven en evenementen nog aantrekkelijker maken voor wielerfans en publiek. In 2017 is er in Leidschendam een teamtijdrit, waarbij vriendengroepen of bedrijventeams een unieke teamtijdrit op het afgesloten parcours kunnen rijden en zich toe laten juichen door duizenden toeschouwers.