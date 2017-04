Pinkbreuk voor pechvogel Vanmarcke, Parijs-Roubaix twijfelachtig

Pech blijft Sep Vanmarcke achtervolgen. De renner van Cannondale-Drapac kwam immers zondag zwaar ten val in de 101e editie van de Ronde van Vlaanderen. Onderzoek in het ziekenhuis van Oudenaarde heeft uitgewezen dat Vanmarcke een breuk heeft opgelopen aan de rechterpink en tal van kneuzingen over de hele rechterkant van zijn lichaam.

"Na de wedstrijd zijn we naar het ziekenhuis van Oudenaarde getrokken waar een breuk van de rechterpink werd vastgesteld", zuchtte sportdirecteur Ken Vanmarcke. "Voor de start van het seizoen had mijn broer twee grote doelen. Dat was schitteren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."



"Het noodlot sloeg echter toe in de Ronde toen hij wegsloeg tussen twee betonplaten op de weg. We wachten nu af van dag tot dag of Sep zondag aan de start kan komen in Parijs-Roubaix. Woensdag gaat hij alleen testen, donderdag is er een groepstraining voorzien. Afwachten of hij ons dan zal vervoegen."



"Een deelname aan Parijs-Roubaix laat je niet vlug schieten, maar je mag jezelf ook niet in gevaar brengen. Een pinkbreuk is sowieso pijnlijk en bovendien is dokkeren op kasseien niet echt leuk als je met een gebroken pink zit. Een stevig verband kan evenwel soelaas brengen. Sep maakt echt een rotseizoen door. Na de Strade Bianche begonnen de problemen. Het mag nu wel eens stoppen."