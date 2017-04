Vijf scharniermomenten in de Ronde

De Ronde Van Vlaanderen is altijd een aaneenschakeling van opvallende momenten. Welke flitsen beslisten deze 101ste editie, met Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) als winnaar?

Moment 1: De Muur



Greg Van Avermaet (BMC) en Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) laten zich verrassen in de aanloop naar Geraardsbergen. Onder impuls van onder meer Tom Boonen, Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Alexander Kristoff (Katusha), Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) en de troepen van Team Sky glippen weg. De olympische kampioen verzeilt in een derde pelotonnetje en zit al snel op 1'15''.



Moment 2: Gilbert solo



Een imposante Gilbert dendert weg van iedereen op de Oude Kwarement. Met nog ruim 55 kilometer te gaan, kiest de Belgische kampioen voor de solo die hem de winst oplevert. 'Zijn' groepje wordt even later overspoeld door een selectie met onder meer Van Avermaet en Sagan.



Moment 3:



Vanmarcke schuift onderuit in een greppeltje van een betonbaan. De kopman Cannondale-Drapac sleept Luke Rowe (Sky) mee in zijn val. Koers voorbij, want de streekrenner geeft even later vol schaafwonden op. Er wordt gevreesd voor een pinkbreuk.



Moment 4: Boonen stil op de Taaienberg



Aan de voet van zijn geliefde Taaienberg staat Boonen stil. Hij moet pijnlijk lang wachten op een nieuwe fiets, terwijl net op dat moment Sagan, Van Avermaet en Oliver Naesen wegzoeven. Omdat de reservefiets op de grote plateau stond, moest Tornado Tom hulp krijgen van een spurtende Tom Steels om in gang te geraken. Even later moet hij nog eens van fiets wisselen.



Moment 5: Sagan in de nadars



Sagan knalt tegen de nadarhekken, Van Avermaet en Naesen gaan mee tegen de grond. Even lijkt het alsof een jas de schuldige was, maar het bleek de wereldkampioen die te dicht op de toeschouwers probeerde te rijden. Phil krijgt nog een mentale boost en is klaar voor het feest in Oudenaarde.