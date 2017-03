Boonen: 'Probeer focus op koers te houden'

Tom Boonen start zondag in zijn laatste Ronde van Vlaanderen. De 36-jarige Antwerpenaar mocht al drie keer juichen in "Vlaanderens Mooiste", in 2005, 2006 en 2012. Vorig jaar werd hij vijftiende, het jaar voordien zevende en in 2013 finishte hij niet na een valpartij.

Met de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix gaat Tom Boonen in zijn laatste drie koersen van start. Boonen liet zich de voorbije weken niet meteen opvallen in de andere kasseiklassiekers. Wel trok hij eens stevig door op zijn Taaienberg en werd hij zesde in Gent-Wevelgem. Uiteraard is Boonen één van de kopmannen bij Quick-Step Floors, maar in de rangorde heeft Philippe Gilbert wellicht iets meer streepjes achter zijn naam, al voelt Boonen zich ook sterk. "Phil koos gewoon telkens voor de goede aanval", doet Boonen zijn verhaal.



"Eens hij weg was de voorbije koersen, was het aan ons om te controleren. Dan rijd je een iets minder opvallende koers, maar ik voel me goed en ik heb zowel in de E3 Harelbeke, als in Gent-Wevelgem mooie resultaten bij elkaar gefietst. Ik kan tevreden zijn."



"Sowieso is het voor mij moeilijker om de Ronde te winnen dan Parijs-Roubaix", herhaalde hij nog een keer. "De nieuwe Ronde is voor renners met meer explosiviteit in de benen."



Vansummeren als gangmaker



Of Boonen de opeenvolging van Oude Kwaremont en Paterberg zal kunnen verteren, is zeer de vraag. "Ik denk wel dat ik sterk genoeg zal zijn om die twee jongens, Greg Van Avermaet en Peter Sagan, te volgen. Op de Oude Kwaremont en de Paterberg spreken de benen. Ik voel me goed, maar vooraf kan je natuurlijk veel voorspellingen doen. Ik hoop mijn rol te kunnen spelen."



Boonen trainde vrijdagochtend nog achter de brommer, met Johan Vansummeren als gangmaker. De Limburger is intussen met pensioen, veel woorden werden niet uitgewisseld. "Johan en ik zien elkaar wel vaker. Het is niet dat er veel tijd is om aan kletspraat te doen. Ja, hij is gestopt (door hartproblemen), maar het is niet dat we het daar over hebben."



Afscheidsweek



Boonen start in zijn laatste Ronde. "Ik kijk uit naar zondag en ook naar de wedstrijden daarna. Het wordt mijn afscheidsweek. Het zal speciaal worden, maar heel veel ben ik er niet mee bezig. Ik probeer de focus op de koers te houden. In Tirreno-Adriatico kwamen veel renners afscheid nemen, de voorbije wedstrijden heb ik dat minder gemerkt. Nu duwen ze me gewoon aan de kant (lacht). Dat is het verschil. Supporters zeggen me: 'bedankt en tot ziens', meer niet."



"Ik ben in de eerste plaats met mijn koersen bezig. Volgende week, in Mol, met de Scheldeprijs, zal dat misschien wel emotioneel zijn, maar ik moet de focus op de koers houden en ik kijk er echt naar uit om zondag in mijn laatste Ronde te starten."