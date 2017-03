Ronde van Catalonië op zoek naar opvolger van afwezige Quintana

In Catalonië start maandag de 97e editie van de Ronde van Catalonië (WorldTour), een Spaanse rittenkoers over zeven dagen. Titelverdediger Nairo Quintana is er niet bij, maar met Christopher Froome (Team Sky), Alejandro Valverde (Movistar), Alberto Contador (Trek-Segafredo) en Daniel Martin (Quick Step Floors) staan nog heel wat andere toppers aan de start.

Voor Chris Froome is het zijn eerste wedstrijd van het seizoen op Europese bodem. Hij begon het seizoen net zoals vorig jaar in Australië en reed er de Herald Sun Tour en de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Slechts zes wedstrijddagen staan op zijn teller, in de Ronde van Catalonië moet hij, na heel wat dagen van hard labeur op trainingsstages, het wedstrijdritme weer aanzwengelen.



Als belangrijkste rivaal voor de eindzege moet hij wellicht afrekenen met Alberto Contador die vorige week nog twee seconden tekortkwam om de eindzege in Parijs-Nice op zak te steken. Vorig jaar werd El Pistolero tweede in Catalonië, na Quintana. Voorts mag strijd verwacht worden van Daniel Martin, in Parijs-Nice derde in de eindstand, en in 2013 al eens eindwinnaar in Catalonië en vorig jaar goed voor de derde plaats, en van Alejandro Valverde die tuk zal zijn op een goede prestatie nadat hij ziek moest afzeggen voor Parijs-Nice.



De Spanjaard won het eindklassement al eens in 2009 en werd in 2015 tweede. Tot slot van mag Romain Bardet, uit Parijs-Nice gezet na de openingsrit wegens 'iets te veel aan de klink gehangen om terug te keren in het peloton', verwacht worden dat hij revanche zal willen nemen.



Al in de eerste etappe moet er stevig geklommen worden, maar de laatste klim, een van derde categorie, is twintig kilometer verwijderd van de aankomst. Vorig jaar kwam het er tot een massasprint en won Nacer Bouhanni, die ook nu aan de start staat na zijn achtste plek in Milaan-Sanremo. Wellicht zien we in die rit ook André Greipel vooraan. Hij scherpt in Catalonië de conditie verder aan met het oog op de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Dinsdag staat er een ploegentijdrit van 41,3 kilometer op het programma.



Net als de voorbije drie jaar is er ook een aankomst voorzien in het skioord La Molina, deze keer op woensdag. Tijdens die etappe is het geen meter vlak, de weg loopt kilometerslang gestaag bergop vooraleer de renners aan de Alt de Toses beginnen, daarna volgt twee keer de beklimming naar La Molina, een klim waar Daniel Martin vorig jaar heerste. De eerste helft van de vierde rit loopt bergafwaarts, daarna volgt een pittige finale. Vijftien kilometer van de meet bereiken de renners de top van de Turó del Puig (tweede categorie), waarna het bergaf gaat tot de streep in Igualada. Vrijdag is er een aankomst bergop in Lo Port.



Om de finish te bereiken moeten de renners 8,4 kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9%, met pieken tot 20%. Zaterdag rijdt het peloton naar Reus. Vooraleer de renners aan de afdaling richting deze stad beginnen, moeten ze de Alt de la Musara overwinnen, een klim van 11,6 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van vijf procent.



De Ronde van Catalonië eindigt zondag in de hoofdstad Barcelona. Het laatste deel van de etappe bestaat uit acht lokale ronden van 6,6 kilometer met daarin de Montjuïc. Deze klim is twee kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7%. Vanaf de top is het nog vier kilometer tot de streep.



Veertien Belgen verschijnen normaal gezien aan de start in Callela maandag. Lotto-Soudal vaardigt het meeste landgenoten af met zes renners: Thomas De Gendt, vorig jaar ritwinnaar in Catalonië, Jelle Vanendert, Sander Armée, Sean De Bie, Bart De Clercq en Louis Vervaeke.



Wanty-Groupe Gobert neemt drie landgenoten mee: Thomas Degand, Xandro Meurisse en Frederik Veuchelen. Bij Quick-Step Floors mogen Pieter Serry en Laurens De Plus hun kunnen tonen, Victor Campenaerts is er bij voor LottoNL-Jumbo, Jonas Van Genechten moet Nacer Bouhanni bijstaan in de sprint en tot slot is er Ben Hermans van BMC die na zijn eindwinst in de Ronde van Oman, opnieuw van de partij is in een meerdaagse rittenkoers, na eerder deze maand nog de Strade Bianche, als tussendoortje.