Ex-Tourwinnaar Pingeon overleden

Roger Pingeon, die in 1967 de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef, is zaterdagnacht op 76-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een hartaanval in zijn huis in Beaupont, de kleine gemeente in het oosten van Frankrijk waar hij al een aantal jaren woonde.

Pingeon, die befaamd was om zijn koersdoorzicht, won naast de Tour ook de Ronde van Spanje, in 1969. Datzelfde jaar werd hij in de Tour tweede na Eddy Merckx, die toen zijn eerste van vijf eindzeges pakte. De Fransman is de derde winnaar van La Grande Boucle die deze winter zijn laatste adem heeft uitgeblazen.



Eerder stierven ook de Zwitser Ferdi Kübler (97 jaar, Tourwinnaar in 1950) op 30 december, en de Fransman Roger Walkowiak (89 jaar, Tourwinnaar in 1956) op 7 februari. Er zijn nog 23 Tourwinnaars in leven, van wie de Spanjaard Federico Bahamontes (88 jaar, lauraat in 1959) de oudste is.