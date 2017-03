Wellens: 'Ik heb mijn kans gewaagd, zonder succes'

Tim Wellens (Lotto Soudal) eindigde zaterdag als eerste landgenoot in Milaan-Sanremo. Hij werd 18de in het pelotonnetje dat op vijf seconden eindigde van het trio, dat sprintte voor de zege.

Wellens ging in de aanval op de Cipressa, maar raakte niet echt weg en het peloton beende hem snel weer bij. "De tactiek van de ploeg was heel duidelijk", zei hij achteraf. "Het plan was om te anticiperen en niet te wachten tot de Poggio. Daar ben ik immers niet explosief genoeg ben om daar het verschil te maken. Dus waagde ik mijn kans. Zonder veel succes, maar ik heb het wel geprobeerd."



Daarna werd het plan gewoon verder opgevolgd. "Toen waagde Gallopin zijn kans in de afdaling", vervolgde Wellens. "Hij kreeg Gilbert nog mee, maar ook die aanval strandde. Jammer. We hebben perfect de tactiek uitgevoerd. Milaan-Sanremo is moeilijk. Ik heb geen spijt, je moet iets proberen. Ik blik tevreden terug op deze Italiaanse campagne, het gevoel vandaag in de benen was beter dan op het eind van de Tirreno-Adriatico (waar hij de slottijdrit niet meer reed, maar afstapte om een extra dag rust te nemen, red.). Tijdens Strade Bianche was ik echt op mijn top, nu neem ik een beetje rust en daarna bereid ik me in de Ronde van het Baskenland (3 tot 8 april) voor op de Waalse klassiekers."