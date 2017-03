Kwiatkowski steekt Sagan de loef af in La Primavera

Michal Kwiatkowski heeft de Italiaanse wielerklassieker Milaan-Sanremo gewonnnen. De Pool haalde het in een sprint met drie voor Peter Sagan en Julian Alaphilippe.

Tien vroege vluchters (Skujins, Poli, Amezqueta, Marangoni, Denz, W. Clarke, Maestri, Zurlo, Rovni en Mattia Frapporti) kleurden de eerste wedstrijduren van Milaan-Sanremo. Aan de voet van de Cipressa, op 26 km van de aankomst, was het liedje van de vluchters uitgezongen.



Op de Cipressa gingen Van Avermaet, Gilbert en Wellens mee in verschillende aanvalspogingen, maar geen enkele geraakte echt weg. Achteraan moest Mark Cavendish dan al de rollen lossen.



Op de Poggio hielden Tom Dumoulin en Team Sky het tempo erg hoog, waardoor aanvallen lang uitgesloten was. Op de steilste stukken ging wereldkampioen en topfavoriet Peter Sagan dan toch. De Slovaak kreeg Kwiatkowski (Sky) en Alaphilippe (Quick-Step) mee en het trio hield in de afdaling stand tegen het aanstormende peloton. In de spurt klopte Kwiatkowski verrassend de wereldkampioen. Het is voor de Pool al de tweede klassieke zege van het seizoen, na de Strade Bianche. Julian Alaphilippe eindigde in zijn eerste Milaan-Sanremo als derde.