Dennis wint secondespel, Quintana voor tweede keer eindwinnaar

Nairo Quintana (Movistar) heeft dinsdag voor de tweede keer in zijn carrière Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De zege in de slotetappe, een individuele tijdrit over 10 kilometer in San Benedetto del Tronto, ging naar de Australiër Rohan Dennis (BMC).

Quintana pakte zaterdag de leiderstrui na zijn zege in de koninginnenrit. De Colombiaan begon aan de afsluitende proef tegen de klok met 50 seconden voorsprong op Thibaut Pinot en 1:06 op Rohan Dennis.

De Movistar-renner hield uiteindelijk 25 seconden over op Dennis, die nog over Pinot sprong in het klassement. De Fransman is derde op 36 seconden. Dennis haalde de zege binnen in 11:18, Hij was drie seconden sneller dan de Nederlander Jos van Emden en de Australiër Michael Hepburn.

Quintana volgt op de erelijst Greg Van Avermaet op. In 2015 was de Colombiaan al eens de beste in de Koers van de twee zeeën.