Geen Wellens meer aan de start van de tijdrit

Tim Wellens (Lotto Soudal) verschijnt dinsdag in Tirreno-Adriatico niet meer aan de start van de afsluitende tijdrit in San Benedetto del Tronto. De kopman verkiest een extra dagje rust met het oog op Milaan-Sanremo van zaterdag.

"Mijn benen draaien momenteel niet zoals ik wil", laat Wellens optekenen in La Dernière Heure, "ik voel dat ik nood heb aan een beetje rust. Dus daarom neem ik de start niet in de slottijdrit. In overleg met het team hebben we beslist dat het beter is om vier volle dagen rust te nemen met het oog op Milaan-Sanremo".



"Ik blijf hier nu in Italië tot en met Milaan-Sanremo", laat hij nog noteren, "ik denk niet dat mijn topvorm (Wellens won dit jaar al drie koersen: twee ritten in de Challenge Mallorca en één rit in de Ruta del Sol, red) achter mij ligt, maar dat ik nu een beetje de inspanningen betaal van de Strade Bianche (waar hij derde werd) en de eerste lastige dagen in de Tirreno."