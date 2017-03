Porte redt zijn Parijs-Nice, Contador deelt tikje uit

Richie Porte (BMC) heeft de zevende etappe in Parijs-Nice gewonnen. De Australiër werd in het begin van de week achteruit geslagen in de regenetappe, maar maakt dat nu goed met een ritzege bovenop Col de Couillole. Alberto Contador (Trek-Segafredo) werd tweede en sluipt dichter bij Sergio Henao (Sky), die wel leider wordt. Daniel Martin (Quick Step Floors) eindigde op de derde stek.

Henao heeft dertig seconden voorsprong op Martin. Contador volgt een secondje later, zijn landgenoot Gorka Izagirre volgt al op een minuut.



Morgen eindigt Parijs-Nice met een traditionele rit, startend en eindigend in Nice. Een korte rit van 115 kilometer met in het slot de Col d'Eze zal beslissen wie deze editie wint.