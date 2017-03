Greipel wint en heeft zijn revanche beet

Koop of abonneer je nu op cycling.be magazine

Het maartnummer van cycling.be magazine, met een opgefriste layout, ligt nu in de winkel! Met daarin: Greg Van Avermaet blikt relaxed vooruit naar zijn koersen én naar zijn Classic, John Degenkolb wil er terug staan na een pechjaar, Niki Terpstra wil revanche, Erwin Vervecken ging Fietsen Met Sean De Bie, en we blikken vooruit naar Milaan-Sanremo met een terugblik op Zabel-Freire in 2004 en een zoektocht naar Vlaamse Poggio’s. Verder: Revelatie Miles Scotson, Lizzie Deignan, Nys & Vanthourenhout rijden de Cape Epic, ... De actieve fietser kan zich verheugen op tests van de nieuwe Dura-Ace Di2, Campa Potenza en Canyon Endurace CF SL, trainingstips waarmee je terug de weg op kan, de ideale voeding voor toertochten en koude trainingen, en nog veel meer!