BMC imponeert in Tirreno, Caruso eerste leider

Het Amerikaanse BMC heeft woensdag de eerste etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. Het team van titelverdediger Greg Van Avermaet was in een ploegentijdrit van 22 kilometer in en om Lido di Camaiore 17 seconden sneller dan Quick-Step Floors. Het Franse FDJ werd derde. De Italiaan Damiano Caruso is de eerste leider.

Het zag er lange tijd naar uit dat Tom Boonen in zijn laatste rittenkoers nog eens een leiderstrui zou mogen aantrekken. Quick-Step Floors had immers bijna de hele race de snelste tijd en Tom Boonen was als eerste van het team over de aankomst gekomen.

Maar dat was buiten BMC gerekend. Het team van Greg Van Avermaet, dat als laatste gestart was, bleek in de slotfase toch nog zeventien seconden sneller. Lotto Soudal, met zeven Belgen aan de start, finishte als zevende. Team Sky was de tegenvaller van de dag met een achttiende plaats.

De Italiaan Damiano Caruso is de eerste leider in Tirreno-Adriatico. Donderdag krijgen de renners in een grotendeels vlakke etappe voorgeschoteld al ligt de aankomst wel boven op een slotklim van twaalf kilometer.

Uitslag rit 1:

1. BMC 22,7km in 23:20.

2. Quick-Step Floors op 0:17.

3. FDJ 0:22.

4. Movistar 0:22.

5. Orica-Scott 0:25.

6. LottoNL-Jumbo 0:40.

7. Lotto-Soudal 0:52.

8. Bahrain-Merida 0:53.

9. Dimension Data 0:53.

10. Astana 0:55.

11. Sunweb 0:56.

12. Trek-Segafredo 0:58.

13. AG2R La Mondiale 1:00.

14. UAE Emirates 1:09.

15. Bora-Hansgrobe 1:11.

16. Cannondale-Drapac 1:18.

17. Katusha-Alpecin 1:36.

18. Sky 1:42.

19. Androni Giocattoli 1:45.

20. Bardiani-CSF 2:21.

21. Nippo-Vini Fantini 2:22.

22. Novo Nordisk 2:52