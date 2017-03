Brailsford: 'Geen bewijs om verdachtmakingen hard te maken'

Teambaas David Brailsford geeft toe dat er bij Team Sky fouten gemaakt zijn. "We nemen daarvoor onze volle verantwoordelijkheid, maar er is wel een fundamenteel verschil tussen procedurefouten en overtredingen", schreef Brailsford in een brief aan de parlementaire commissie die de zaak onderzoekt.

Sky publiceerde de brief ook op zijn website. Het Britse team kwam in september 2016 in het oog van de storm nadat hackers gegevens publiceerden waaruit bleek dat Bradley Wiggins met een medisch attest medicijnen gebruikte die op de dopinglijst staan. Kort voor de Tour van 2011 en 2012 en de Giro van 2013 had hij de toelating om astma te bestrijden met de ontstekingsremmer triamcinolone.

In oktober kwam aan het licht dat de Tour-winnaar van 2012 in juni 2011 tijdens het Criterium du Dauphiné een "mysterieus pakketje" ontving. Sky houdt vol dat daarin onschuldige geneesmiddelen zaten, maar kan dat niet staven. De medische gegevens zouden alleen opgeslagen zijn op de laptop van de teamdokter en die zou in 2014 gestolen zijn.

"Sommige leden van onze staf hebben de procedures die destijds in zwang waren niet gevolgd", schreef Brailsford. "Een propere wielersport is van in het begin onze missie geweest, maar laat ons niet vergeten dat 2011 nog maar ons tweede jaar in de wielerwereld was. Sindsdien zijn ons beleid en onze procedures aanzienlijk verbeterd. Jammer genoeg kunnen we door de destijds gemaakte fouten nu niet de gegevens voorleggen waar we wel over zouden moeten beschikken. Dat is onze fout en we nemen daar onze verantwoordelijkheid voor"

"Het is maar normaal dat het Brits Antidopingagentschap de zaak grondig onderzoekt. Anderzijds is er geen enkel bewijs om de verdachtmakingen hard te maken. Het is dan ook jammer dat er op basis van onwaarheden vermoedens over ons team gegroeid zijn. Sommige commentaren die in de pers over ons team verschenen, zijn gewoon overdreven, onredelijk of incorrect. Zo lees ik dat we in 2011 alleen al 70 ampullen triamcinolone bestelden. In realiteit bestelden we er 55 over een periode van vier jaar, van 2010 tot 2013."

In een begeleidend document van acht pagina's gaat Sky dieper in op de context van het onderzoek van het Britse Antidopingagentschap en verduidelijkt het de maatregelen die genomen werden om het antidopingbeleid nog te versterken.