Van Emden moest gokken om te winnen

Jos van Emden (LottoNL-Jumbo) heeft zondag de eerste editie van Dwars door West-Vlaanderen op zijn naam geschreven. "Gegokt en gewonnen", klonk het na afloop.

"Ik moest gokken vandaag. Doe ik dat niet, dan win ik niet. En veel kansen op een zege krijg ik nooit", lachte Jos van Emden. "We kwamen op een gegeven moment met twee op kop van de koers. Dat was voor ons het teken om even te spreken en daarna te beslissen om vol voor de zege te gaan. Ik hoopte dat we samen voorop zouden blijven. Silvan Dillier had een goede metgezel aan mij en ik aan hem. Natuurlijk wil je het dan niet meer afgeven en dat deed ik ook niet."



"In de GP Samyn was ik ook al goed. Eigenlijk had er daar zelfs wat meer in gezeten. Nu kende ik meer geluk en dat in een sprint met twee. Dillier is misschien wel sneller dan mij, maar na zo'n wedstrijd in zo'n weersomstandigheden wint niet altijd de snelste renner, wel de man met nog de meeste kracht in de benen en dat was ik dus. Deze zege is alvast een opsteker."



'EINDKLASSEMENT GEEN DOEL OP ZICH'



"Dat klassement van de Napoleon Games is echt geen doel op zich. Ik zou liever nog een koers winnen zoals de GP Samyn", verduidelijkte Van Keirsbulck. "Ik vertrek nu op stage met de ploeg naar Spanje en daarna is mijn eerste wedstrijd Nokere Koerse."



"Ik finish als vijfde, maar was liever toch iets dichter geëindigd. Het was een bijzonder lastige wedstrijd vandaag. Op een gegeven moment zat ik helemaal in een verloren positie. Yoann Offredo was net voor de beklimming van de Kemmelberg voor mij ten val gekomen. Daardoor was ik weggezakt naar het vierde groepje. Beetje per beetje kon ik opschuiven naar voren, maar die inspanningen kostten mij echt veel krachten. Ik had ook te weinig gegeten waardoor het vat in volle finale af was. Normaal gezien is dit een heel rustige wedstrijd. In de Driedaagse reden we in een grote groep naar Ichtegem en daar brak de finale dan open. Nu was het vanaf kilometer nul echt oorlog", besloot hij.