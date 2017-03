Diederick Schelfhout bezorgt België een tweede bronzen plak

Diederick Schelfhout (klasse C3) heeft vrijdagnacht brons behaald in de 3 kilometer achtervolging op de Wereldkampioenschappen baanwielrennen voor paralympiërs in Los Angeles. Een dag eerder hadden Griet Hoet en Anneleen Monsieur al voor de eerste Belgische medaille, eveneens brons, gezorgd.

Na donderdag in de tijdrit van een kilometer, ondanks mechanische pech, zesde te zijn geëindigd, pakte Schelfhout vrijdagnacht alsnog een medaille. In de kwalificaties had de Oost-Vlaming een derde tijd (3:41.912) en in de daaropvolgende kleine finale klopte Schelfhout de Spanjaard Eduardo Santas in een tijd van 3:42.537. Hij acht seconden sneller dan de Spanjaard.



"Ik ben erg blij met mijn wedstrijd", liet de 30-jarige Schelfhout na afloop optekenen. "Ik verwachtte geen podium, want dit is niet mijn favoriete discipline. Maar ik voel wel dat ik nog vooruitgang boek in dit onderdeel. Ik ga er dit jaar dan ook aan blijven werken." Een dag eerder hadden Griet Hoet (klasse B) en haar pilote Anneleen Monsieur ook al brons veroverd in de individuele achtervolging bij de vrouwen.