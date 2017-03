Enkel aankomst op Izoard levert dubbele punten op

Enkel in de achttiende etappe met aankomst op de Col d'Izoard kunnen renners in de komende Ronde van Frankrijk dubbele punten verdienen voor het bergklassement. Dat hebben de organisatoren vrijdag bekendgemaakt.

De voorbije jaren waren er op alle aankomsten bergop en op enkele beklimmingen buiten categorie dubbele punten te verdienen voor de bolletjestrui. De Tourorganisatie stapt in 2017 van die tendens af. "De verdubbeling van de punten op alle cols buiten categorie verstarden het bergklassement", zei koersdirecteur Thierry Gouvenou.



Vorig jaar verzamelde eindwinnaar Chris Froome slechts 22 punten, terwijl Rafal Majka met 209 punten de bergtrui veroverde. "Dit jaar moet het peloton minder bergen beklimmen, waardoor de klassementsmannen zich in alle bergetappes zullen moeten tonen. Voordien waren renners die elke bergetappe in de aanval gingen in het voordeel", aldus Gouvenou.



De Izoard vormt op 20 juli de laatste bergetappe van de Ronde van Frankrijk, die begint op 1 juli met een korte individuele tijdrit in het Duitse Düsseldorf. Op 23 juli maken de renners zich op voor de traditionele koninklijke spurt op de Champs-Élysées.