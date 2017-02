Dominante Sagan sprint naar zege in Kuurne-Brussel-Kuurne

In een geweldige sprint met vijf klopte wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) en Luke Rowe (Team Sky). Na een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad is het duidelijk wie de grote favoriet voor de komende voorjaarsklassiekers is.

Jasper Stuyven, Luke Rowe, Tiesj Benoot, Matteo Trentin en Peter Sagan sneden de laatste lokale ronde aan met ongeveer een halve minuut voorsprong op de achtervolgers. Niemand deed nog een ultieme poging om een sprint te vermijden. Sagan, zaterdag tweede in de Omloop Het Nieuwsblad, was oppermachtig in de sprint. Stuyven, vorig jaar winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, moest tevreden zijn met de tweede plaats. Rowe werd derde. De top vijf werd vervolledigd door Benoot en de Italiaan Trentin.



In het eerste wedstrijduur werkten de renners 48,5 kilometer af. Niemand slaagde er dan ook in om een aanval op te zetten. Tot na 63 kilometer uiteindelijk Alexis Gougeard demarreerde met in zijn wiel Antoine Duchesne, Sjoerd van Ginneken en ook Jürgen Roelandts. Zij kregen wat verderop het gezelschap van Guillaume Boivin en Alex Kirch. Nog voor de Onkerzeleberg, de tweede helling van de dag na 68 kilometer, sloten ook David Boucher, Maxime Farazijn en Sander Cordeel voorin aan. Dat leverde een kopgroep op van negen renners.



Het peloton hield de benen stil en liet de vluchters tot maximaal zes minuten voor zich uit rijden. Ter hoogte van de Oude Kwaremont spatte de kopgroep helemaal uit elkaar en bleven voorin enkel Jürgen Roelandts, Alexis Gougeard, Alex Kirch, Maxime Farazijn, Antoine Duchesne en Sjoerd van Ginneken over. Achter hen deelden de grote jongens serieuze prikken uit, waardoor het peloton totaal versplinterde. Er vormde zich zo een achtervolgende groep van twintig man met daarbij Greg Van Avermaet, Tony Martin, Ian Stannard, Luke Rowe, Arnaud Démare, Oliver Naesen, Zdenek Stybar, Tiesj Benoot, Dries Devenyns, Peter Sagan en Jasper Stuyven.



In dat gezelschap viel Tony Martin letterlijk en figuurlijk weg nadat hij samen met Boivin en zijn teamgenoot Baptiste Planckaert tegen de vlakte sloeg. Net voor het ingaan van de twee plaatselijke ronden op en rond de Brugsesteenweg, van elk 15,3 kilometer, werden de vroege vluchters gegrepen. Het peloton volgde op amper een halve minuut van de omvangrijke kopgroep. Stuyven achtte op 28 kilometer voor de finish zijn moment gekomen. Sagan reageerde met Trentin en Benoot in zijn wiel.



Rowe overbrugde wat later eveneens de kloof en zo trokken we met vijf leiders de slotronde in. Het groepje met Van Avermaet volgde daar op 0:29 van de vijf leiders en zo werd duidelijk dat de olympische kampioen niet naar huis zo gaan met de dubbel na zijn zege zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad.



De vijf trokken de laatste rechte lijn in en tijdens de daaropvolgende sprint nam Sagan de maat van iedereen door op 250 meter van de meet fors door te gaan. Tom Boonen verscheen wegens maagproblemen niet aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. De kopman van Quick-Step Floors won de koers drie keer (in 2007, 2009 en 2014) en is daarmee recordhouder. De 36-jarige Boonen is bezig aan zijn laatste weken als profrenner. Na Parijs-Roubaix op 9 april hangt hij zijn fiets aan de haak.