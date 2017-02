Rui Costa slaat dubbelslag in koninginnenrit Abu Dhabi

Rui Costa (UAE Team Emirates) heeft zaterdag de derde etappe in de wielerronde van Abu Dhabi (WorldTour) gewonnen. De Portugees was de beste na een rit over 186 km met start aan het Hazza Bin Zayedstadion en aankomst bovenop Jebel Hafeet, een 11 km lange klim.

De oud-wereldkampioen haalde het in een sprint met twee voor de Rus Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin). De Nederlander Tom Dumoulin (Team Sunweb) kwam als derde over de streep op 10 seconden. Zijn landgenoot Bauke Mollema (Trek-Segrafedo) werd vierde.



Na de twee vlakke etappes in Abu Dhabi kreeg het peloton zaterdag de koninginnenrit voorgeschoteld. De aanloop naar de slotklim, Jebel Hafeet, is weliswaar net zo vlak als de overige etappes, het spektakel op het eind maakt de eerste 176 kilometer meer dan goed. Mark Cavendish startte na zijn zege op donderdag en zijn derde plaats vrijdag in de leiderstrui, maar dat hij die zou kwijtspelen stond zo goed als vast.



Een etappe voor klimgeiten dus, maar vier renners besloten niet tot het eind te wachten en kozen voor een vroege vlucht: Alan Marangoni (Nippo-Vini Fantini), Simone Andreetta (Bardiani), Pavel Brutt (Gazprom-RusVelo) en Stephen Clancy (Novo Nordisk). Maximaal zou het kwartet 5:25 voorsprong bijeen fietsen, in het peloton controleerden Trek en Movistar.



Onderweg zou de jury de wedstrijd overigens ook even moeten neutraliseren door de hevige wind en zandstormen, maar na enkele kilometers kan er weer volop gekoerst worden. De bonus van de vluchters zakte intussen naar 3:30 en de etappe kabbelde voort.



Aftellen was het dus naar de slotklim, 10,8 kilometer, gemiddeld 6,6 procent, vooral door de vlakkere stukken bij de start en op het eind van de klim, maar grotendeels ging het zo'n 8,5 procent gemiddeld bergop. Het was Movistar dat het tempo bepaalde op weg naar de slotklim en op 15 km van het eind werden de vier ingerekend.



Lang zou Movistar trouwens geen tempo moeten maken, want Nairo Quintana leek uit te zijn op een nummertje en brak de wedstrijd open op 9,3 kilometer van het eind toen hij wegsprong op een relatief vlak stuk klim. Contador & co lieten niet begaan. Het prikje van de Colombiaan werd al snel de kiem ingesmoord. Een poging met drie andere renners volgde op 6,7 km met een aanval van Manuel Senni, Rui Costa en Ruben Fernandez. Zakarin zag het gevaar en pikte aan. Het kwartet werd herleid tot een duo: Zakarin en Costa, vorige week nog tweede in de eindstand van de Ronde van Oman, werkten goed samen en sprokkelden snel 20 seconden bonus op de grote groep met favorieten.



Intussen zat ook het peloton niet stil en roerde Quintana zich opnieuw op 6 km van het eind. Samen met Contador en Nibali nam hij even afstand, maar toen hij terug op het zadel ging zitten, viel alles weer stil. De vluchters liepen uit, een tegenaanval in het peloton met Dumoulin werd opgezet die aan een eenzame zoektocht begon naar de koplopers.



Contador en Quintana gunden elkaar het licht in de ogen niet, andere renners waagden hun kans. Mollema sprong weg, ook Nibali en Bardet, maar toen de twee Spaanstalige kemphanen het tempo versnelden op 2,8 km, werden ze, behalve Mollema, weer gegrepen. Het viel weer stil in het peloton met favorieten, de winnaar zat vooraan.



Dumoulin naderde nog tot zeven seconden van het leidersduo onder de vod van 1 kilometer, maar zou het net niet halen. Hoewel Zakarin de hele klim het tempo bepaalde, zou hij achterblijven met lege handen want Costa sprintte naar de zege, zijn tweede al van dit seizoen. Een deugddoende overwinning voor zijn sponsor en hij is meteen ook de nieuwe leider met vier seconden voorsprong op Zakarin en 16 tellen op Dumoulin.



Quintana zou uiteindelijk op een tiende plek finishen in de rit, Contador werd veertiende, de grote tenoren keken te veel naar elkaar en grepen bijgevolg naast de kans om deze rittenkoers op hun palmares te brengen. Zondag staat de slotetappe, een vlakke rit, op het programma.