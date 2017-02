Philippe Gilbert wil niet overmoedig zijn in Omloop

Belgisch kampioen Philippe Gilbert rijdt zaterdag zijn allereerste Omloop Het Nieuwsblad in de kleuren van zin nieuw team Quick-Step Floors. " Er was meteen een goede klik met mannen als Niki Terpstra en Zdenek Stybar."

Mijn nieuw team heeft een goede reputatie wat betreft de voorjaarsklassiekers. Ik hoop daar in de nabije toekomst ook mijn deel van kunnen bij te dragen", stelde Gilbert, de winnaar van 2006 en 2008.



Gilbert is in vorm, zegt hij zelf. "Ik ben alvast in goede conditie. In Monaco werkte ik voldoende om te staan waar ik nu sta. Morgen is er een eerste test. Ik zie wel waar ik uitkom. Zelf sta ik tweemaal op de palmares van de openingsklassieker maar morgen gaat de wedstrijd door onder het statuut WorldTour en dat zal toch wel wat met zich meebrengen. Er staan nu iets 'betere' ploegen aan de start. En dat betekent ook dat de kwaliteit van de renners hoger is. Het parcours is bijna net hetzelfde als dat van vorig jaar".



"Of ik bang ben dat de andere teams hun tactiek zullen afstellen op Quick-Step Floors? Ik denk van niet. Iedereen rijdt toch om te winnen? Mijn rol binnen de ploeg? Er is nog een teammeeting, daar zal ik wel alles vernemen. Ik voel me al vrij goed in mijn nieuw team. Eigenlijk is het precies of ik hier al jaren vertoef. Er was meteen een goede klik met mannen als Niki Terpstra en Zdenek Stybar. Natuurlijk dromen we van een overwinning morgen maar zo zullen er wel meerdere zijn. Wij mogen in Gent alvast niet vertrekken met de idee dat we niet kunnen verliezen. We zijn als team heel sterk maar mogen zeker en vast niet te overmoedig worden".