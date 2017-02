Bij de mannen is Luik-Bastenaken-Luik in april al aan de 103e editie toe, bij de vrouwen wordt er dan nog maar voor de eerste keer een wedstrijd gereden. Dat maakte organisator Amaury Sports Organisation (ASO) dinsdag in Luik bekend.

In Luik-Bastenaken-Luik krijgen de vrouwen dan 135,5 kilometer voorgeschoteld tussen Bastenaken en Luik. Vanaf dit jaar hebben de twee Waalse klassiekers dus allebei een vrouwenwedstrijd. In de Waalse Pijl wordt er immers al voor de twintigste keer een koers voor vrouwen georganiseerd. Daar wordt er 120 kilometer gekoerst met start en aankomst op de Muur van Hoei. Bij de mannen gaat de 81e editie van de Waalse Pijl over 200,5 kilometer met start in Binche en aankomst in Hoei.



De 103e editie van Luik-Bastenaken-Luik wordt op 23 april gereden over een afstand van 258 kilometer. Wegens werken in Stavelot wordt er dit seizoen een belangrijke parcourswijziging doorgevoerd. De hellingen van Wanne, Stockeu en Haute Levée vallen weg, in plaats daarvan krijgt het peloton de hellingen van Pont, Bellevaux en Ferme Libert voorgeschoteld vooraleer ze via Francorchamps aan de traditionele finale mogen beginnen. In die finale valt de Naniotstraat weg waardoor de beklimming van Saint-Nicolas meer dan eens de scherprechter zal worden in de laatste rechte lijn richting de aankomststreep in Ans. Vorig jaar reed de Nederlander Wout Poels er naar zijn eerste zege in La Doyenne. In de Waalse Pijl ging de zege toen voor de vierde keer naar de Spanjaard Alejandro Valverde.