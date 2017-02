Koop of abonneer je nu op cycling.be magazine

Het februarinummer van cycling.be magazine ligt nu in de winkel! Daarin vind je de Teamspecial met alle ploegen, transfers en ons verdict. Contador, Gilbert, Vanmarcke en Matthews zijn vier absolute toppers die dit jaar nieuwe oorden hebben opgezocht, Erwin Vervecken ging Fietsen Met Oliver Naesen, Tiesj Benoot legt uit hoe het is om te koersen na wat met Stig Broeckx gebeurde, Marianne Vos en Lars Boom blikken terug op de cross en vooruit op de weg, Corinne Poulidor vertelt wat het inhoudt om Mathieu van der Poel als zoon te hebben, de jeugd van cycling.be - Alpha Motorhomes heeft heel wat potentieel, wereldkampioene Amalie Dideriksen, en veel meer! Net als de profs zakten we af naar de Algarve om te zien hoe zacht de winter daar is, we beantwoorden vragen over slapen na een rollentraining en calibraties van rollentrainers, testen de opvallende Kyklos Killer Aero,